اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية باستاد القاهرة، استعدادا لمواجهة غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر نظيره غينيا بيساو غدا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة العاشرة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك في مران منتخب مصر اليوم السبت 21 لاعبا وهم: "محمد الشناوي ، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، مصطفى محمد وأسامة فيصل".

غيابات منتخب مصر أمام غينيا بيساو

ويغيب عن مباراة المنتخب الوطني غدا الأحد أمام غينيا بيساو، الثلاثي محمد صلاح، مروان عطية وحمدي فتحي، لأسباب مختلفة.

ويفتقد الفراعنة لجهود الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية، لتراكم الإنذارات بعد حصولهما على البطاقة الصفراء في مباراة جيبوتي الماضية، فيما قرر الجهاز الفني منح راحة لمحمد صلاح من المشاركة في اللقاء.

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، منح الثلاثي راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بعد تأكد غيابهما عن مباراة الغد.

نتيجة مباراة مصر الماضية

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، على حساب نظيره جيبوتي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليضمن بذلك الفراعنة التأهل لكأس العالم 2026.

