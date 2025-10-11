بعد مطالبتهم باعتزاله.. معلومات عن أبناء كريستيانو رونالدو

أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي .. ما هو مركز صلاح ومرموش؟

خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بتصريحات عن دور عائلته في مسيرته الكروية، مشيرا إلى أنهم يطلبون منه الاعتزال.

وقال رونالدو في تصريحات لقناة كانال 11: "يقول الناس، وخاصة عائلتي حان وقت التوقف. لقد بذلت قصارى جهدك. لكنني لا أعتقد ذلك. أعتقد أنني ما زلت أقدم أداءً جيدًا، وأساعد ناديي والمنتخب الوطني، فلماذا لا أستمر؟".

وأضاف: "أنا متأكد من أنني سأشعر بالرضا عندما أنتهي، لأنني بذلت قصارى جهدي. أعلم أنه لم يتبقَّ لي الكثير من السنوات، ولكن السنوات القليلة المتبقية لي، أحاول الاستمتاع بها على أكمل وجه".

معلومات عن عائلة كريستيانو رونالدو

للنجم البرتغالي خمسة أطفال وعلاقة مستقرة مع جورجينا رودريجيز، التي أعلن خطوبته عليها مؤخرًا، ورغم أنه احتفظ ببعض تفاصيل حياته الشخصية سرًا، إلا أنه شارك كيف يتعامل مع أبناءه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وُلد ابنه الأكبر، كريستيانو جونيور ، في 17 يونيو 2010 في الولايات المتحدة، وظلت هوية والدته سرية، وتولى اللاعب حضانته بالكامل بنفسه.

وفي 8 يونيو 2017، ولد التوأمان إيفا ماريا وماتيو عن طريق أم بديلة في الولايات المتحدة، في العام نفسه، في 12نوفمبر، وُلدت آلانا مارتينا، أول طفلة بيولوجية له من جورجينا رودريجيز .

وفي إبريل 2022، كان الزوجان ينتظران توأمين: بيلا إزميرالدا وأنخيل، لكن فرحتهما تحولت إلى حزن بوفاة أنخيل أثناء الولادة، وهكذا يكون أنجب رونالدو ابنتين من جورجينا، وهما آلانا مارتينا وبيلا إزميرالدا.

اقرأ أيضًا:

موعد مؤتمر الأهلي الصحفي لتقديم جيس ثورب



"ربع النهائي بأكثر من 42 ألف".. ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم 2026



