مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

جميع المباريات

إعلان

بعد مطالبتهم باعتزاله.. معلومات عن أبناء كريستيانو رونالدو

كتب : مصراوي

08:00 ص 11/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عائلة كريستيانو رونالدو (4)
  • عرض 10 صورة
    عائلة كريستيانو رونالدو (5)
  • عرض 10 صورة
    عائلة كريستيانو رونالدو (6)
  • عرض 10 صورة
    عائلة كريستيانو رونالدو (8)
  • عرض 10 صورة
    عائلة كريستيانو رونالدو
  • عرض 10 صورة
    عائلة-كريستيانو-رونالدو-(1)
  • عرض 10 صورة
    عائلة-كريستيانو-رونالدو-(7)
  • عرض 10 صورة
    عائلة كريستيانو رونالدو (9)
  • عرض 10 صورة
    عائلة كريستيانو رونالدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بتصريحات عن دور عائلته في مسيرته الكروية، مشيرا إلى أنهم يطلبون منه الاعتزال.

وقال رونالدو في تصريحات لقناة كانال 11: "يقول الناس، وخاصة عائلتي حان وقت التوقف. لقد بذلت قصارى جهدك. لكنني لا أعتقد ذلك. أعتقد أنني ما زلت أقدم أداءً جيدًا، وأساعد ناديي والمنتخب الوطني، فلماذا لا أستمر؟".

وأضاف: "أنا متأكد من أنني سأشعر بالرضا عندما أنتهي، لأنني بذلت قصارى جهدي. أعلم أنه لم يتبقَّ لي الكثير من السنوات، ولكن السنوات القليلة المتبقية لي، أحاول الاستمتاع بها على أكمل وجه".

معلومات عن عائلة كريستيانو رونالدو

للنجم البرتغالي خمسة أطفال وعلاقة مستقرة مع جورجينا رودريجيز، التي أعلن خطوبته عليها مؤخرًا، ورغم أنه احتفظ ببعض تفاصيل حياته الشخصية سرًا، إلا أنه شارك كيف يتعامل مع أبناءه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وُلد ابنه الأكبر، كريستيانو جونيور ، في 17 يونيو 2010 في الولايات المتحدة، وظلت هوية والدته سرية، وتولى اللاعب حضانته بالكامل بنفسه.

وفي 8 يونيو 2017، ولد التوأمان إيفا ماريا وماتيو عن طريق أم بديلة في الولايات المتحدة، في العام نفسه، في 12نوفمبر، وُلدت آلانا مارتينا، أول طفلة بيولوجية له من جورجينا رودريجيز .
وفي إبريل 2022، كان الزوجان ينتظران توأمين: بيلا إزميرالدا وأنخيل، لكن فرحتهما تحولت إلى حزن بوفاة أنخيل أثناء الولادة، وهكذا يكون أنجب رونالدو ابنتين من جورجينا، وهما آلانا مارتينا وبيلا إزميرالدا.

اقرأ أيضًا:

موعد مؤتمر الأهلي الصحفي لتقديم جيس ثورب

"ربع النهائي بأكثر من 42 ألف".. ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عائلة كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة