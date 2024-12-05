12 صورة لنجوم كرة القدم مع حيواناتهم الأليفة

"بعد هدفيه في نيوكاسل".. ترتيب صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

تمتلئ حياة العديد من نجوم كرة القدم، بالعديد من المواضيع المثيرة، سواء باهتماماتهم أو ظهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويفضل بعضهم تربية الحيوانات الألفية، لدرجة أن أحدهم تبرع بقميص يحمل توقيعه، للبيع في مزاد خيري لجمع التبرعات لما يقرب من 80 كلبا.

واشتهر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بحبه للكلاب واعتاد على نشر صورته معهم، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وفي 2017، تبرع رونالدو بقميصه لإنقاذ 80 كلبا برتغاليا.

وينشر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الآخر، صورا له مع كلبه المفضل، على حسابه بموقع "إنستجرام"، كما يمتلك البرازيلي كاكا، كلبا من فصيلة جيرمان شيبر.

ولا يعتبر الكلب هو الحيوان الأليف الوحيد المفضل لنجوم كرة القدم، ففي 2017، ظهر اللاعب الإماراتي سالمين خميس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يلهو مع نمرين صغيرين.

ويشارك المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، متابعيه على موقع "إنستجرام"، صورا مع قطته من نوع الهيمالايا، كما أنها ظهرت معه في أحد الإعلانات التلفزيونية.

وخطفت قطت المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الشباب الحالي والاتحاد السابق، الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يكتفي بتربيتهم داخل منزله، بل اصطحبهم معه إلى التدريبات، أثناء وجوده في الاتحاد.