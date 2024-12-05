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12 صورة لنجوم كرة القدم مع حيواناتهم الأليفة

06:00 ص الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الإماراتي سالمين خميس مع نمره
  • عرض 12 صورة
    عبد الرزاق حمدالله وقطته من تدريبات الاتحاد
  • عرض 12 صورة
    عبد الرزاق حمدالله وقطته من تدريبات الاتحاد
  • عرض 12 صورة
    عبد الرزاق حمدالله يقبل قطته
  • عرض 12 صورة
    قطة عبد الرزاق حمدالله
  • عرض 12 صورة
    قطة محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    كلب كريستيانو رونالدو
  • عرض 12 صورة
    كلب ميسي
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح يداعب قطته
  • عرض 12 صورة
    عبد الرزاق حمدالله وقطته من تدريبات الاتحاد
  • عرض 12 صورة
    عبد الرزاق حمدالله وقطته من تدريبات الاتحاد
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كتبت-هند عواد:

تمتلئ حياة العديد من نجوم كرة القدم، بالعديد من المواضيع المثيرة، سواء باهتماماتهم أو ظهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويفضل بعضهم تربية الحيوانات الألفية، لدرجة أن أحدهم تبرع بقميص يحمل توقيعه، للبيع في مزاد خيري لجمع التبرعات لما يقرب من 80 كلبا.

واشتهر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بحبه للكلاب واعتاد على نشر صورته معهم، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وفي 2017، تبرع رونالدو بقميصه لإنقاذ 80 كلبا برتغاليا.

وينشر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الآخر، صورا له مع كلبه المفضل، على حسابه بموقع "إنستجرام"، كما يمتلك البرازيلي كاكا، كلبا من فصيلة جيرمان شيبر.

ولا يعتبر الكلب هو الحيوان الأليف الوحيد المفضل لنجوم كرة القدم، ففي 2017، ظهر اللاعب الإماراتي سالمين خميس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يلهو مع نمرين صغيرين.

ويشارك المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، متابعيه على موقع "إنستجرام"، صورا مع قطته من نوع الهيمالايا، كما أنها ظهرت معه في أحد الإعلانات التلفزيونية.

وخطفت قطت المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الشباب الحالي والاتحاد السابق، الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يكتفي بتربيتهم داخل منزله، بل اصطحبهم معه إلى التدريبات، أثناء وجوده في الاتحاد.

نجوم كرة القدم مع حيواناتهم كلب كريستيانو رونالدو قطة محمد صلاح قطة المغربي عبد الرزاق حمد الله كلب يونيل ميسي
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