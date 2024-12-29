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"يضم بصفوفه عبدالمنعم".. نيس يُفكر في التعاقد مع مدافع جديد

02:54 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    محمد عبدالمنعم
  • عرض 5 صورة
    محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي
  • عرض 5 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس
  • عرض 5 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تفكير مسؤولو نادي نيس الفرنسي في التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نيس كان قد تعاقد خلال الانتقالات الصيفية الماضية المدافع الدولي محمد عبدالمنعم قادمًا من صفوف الأهلي لمدة 4 سنوات.

وذكرت صيحفة فوتو ميركاتو الفرنسية، اليوم الأحد، أن مسؤولي نادي نيس يفكرون في التعاقد مع المدافع ليليان براسير المُعار من نادي بريست لصفوف مارسيليا.

ولا يُشارك صاحب الـ 25 عاماً بصورة كبيرة مع مارسيليا لذا يُفكر في قطع إعارته في ظل وجود اهتمام من جانب فياريال الإسباني وليستر سيتي الإنجليزي بضمه.

ولا يُشارك محمد عبدالمنعم مؤخرًا مع نيس بسبب إصابته ولكنه خاض بقميص ناديه الفرنسي منذ انضمامه 9 مباريات بمختلف البطولات.

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نيس الدوري الفرنسي محمد عبدالمنعم
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