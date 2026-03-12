مباريات الأمس
هل تحرمه من إياب السيتي.. تفاصيل جديدة حول إصابة بيلينجهام وموعد عودته

كتب : محمد عبد السلام

11:19 م 12/03/2026
كشفت شبكة "ذا أثليتك" عن تطورات حالة النجم الإنجليزي "جود بيلينجهام"، لاعب ريال مدريد، وإمكانية مشاركته في مواجهة "مانشستر سيتي" بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب "الاتحاد".

بيلينجهام خارج حسابات مباراة مانشستر سيتي

وكشف التقرير أن "جود بيلينجهام" لن يكون جاهزا لخوض مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي، وذلك بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وكان اللاعب الدولي الإنجليزي قد غاب كذلك عن مباراة الذهاب التي حقق خلالها ريال مدريد فوزا كبيرا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد على مانشستر سيتي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو".

عودة متوقعة في ديربي مدريد

وبحسب ما ورد في التقرير، من المنتظر أن يعود "بيلينجهام" إلى التدريبات الجماعية مع "ريال مدريد" خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لعودته إلى المباريات.

ومن المتوقع أن تكون أولى مشاركاته بعد التعافي في مواجهة "أتلتيكو مدريد" بديربي العاصمة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها يوم 22 مارس.

ماهي إصابة بيلينجهام

وتعرض "بيلينجهام" للإصابة خلال مباراة ريال مدريد أمام نظيره رايو فايكانو في الدوري الإسباني، حيث غادر اللقاء في الشوط الأول بعد إصابته في العضلة الخلفية.

وأبعدته هذه الإصابة عن الملاعب لأكثر من شهر، ما تسبب في غيابه عن عدة مباريات مع الفريق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

إصابة جود بلينجهام بلينجهام

