قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن الاقتصاد المصري يتأثر بسرعة كبيرة بكل ما يحدث من أزمات وحروب على الصعيد الدولي والإقليمي، مشددًا على أن الأحداث العالمية لها أثر مباشر وفوري على حياة المواطن المصري، سواء من خلال تحركات أسعار الوقود أو السلع الأساسية.

وأضاف "عيسى"، في فيديو عبر قناته على يوتيوب، أن التأثير السريع للأزمات الاقتصادية العالمية أصبح أمرًا مذهلًا، مؤكدًا أن أي توتر في المنطقة أو حتى في مناطق بعيدة مثل أوكرانيا ينعكس على الاقتصاد المصري خلال ساعات قليلة.

وأوضح أن هذا الأمر يشمل تحركات أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يضغط على حياة المواطن بشكل مباشر وفجائي، رغم وجود مخزونات احتياطية من السلع والبترول والغاز.

وأشار إلى أن هذه السياسات الاقتصادية المتسرعة في رفع الأسعار، بدلًا من انتظار ظهور الأثر الفعلي للأزمات، تعكس غياب الرشادة الاقتصادية، وتضع المواطن في مواجهة مباشرة مع التضخم، معتبرًا أن الاقتصاد المصري هش ويعتمد بشكل كبير على الأموال الساخنة والاستثمارات قصيرة الأجل، ما يجعل إدارة المخاطر صعبة ويزيد من تقلبات السوق.

ولفت إلى أن الدولة تتجاهل الحلول البديلة التي قدمها خبراء الاقتصاد في لجان استشارية، مؤكدًا وجود اقتراحات واضحة لتجنب رفع أسعار الوقود بطريقة مباشرة على المواطنين، لكن الحكومة تصر على السياسات التقليدية، مستغلة الأزمات لتحقيق أهدافها دون مراعاة الأثر على المواطنين.

وشدد "عيسى" على أن المتغيرات الدولية، مثل الحروب الإقليمية أو العدوان الإيراني على دول الخليج، ستعيد ترتيب أولويات الدول، خاصة الخليجية، لتكون حماية المواطن واستعادة القوة الاقتصادية والعسكرية على رأس أولوياتها، في حين يبقى الاقتصاد المصري معرضًا للصدمات نتيجة اعتماد الدولة على أساليب مؤقتة في مواجهة الأزمات.

وأنهى "عيسى"، حديثه مؤكدًا أن استمرار نفس السياسات منذ عام 2018 في مواجهة كل أزمة بنفس الطريقة يضاعف الضغوط على المواطنين، داعيًا الحكومة إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع الأزمات الاقتصادية بشكل أكثر شفافية ورشادة، لتخفيف الأعباء عن الشعب المصري.

اقرأ أيضًا:

إبراهيم عيسى: 76 مليون مواطن يحتاجون إلى الحماية الاجتماعية –فيديو



إبراهيم عيسى عن التعديل الوزاري: لا يهتم به إلا الخطيب – فيديو