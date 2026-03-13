تابعنا على

الكثير من عشاق الكرة المصرية والإفريقية يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره فريق الجيش الملكي غداً الجمعة الموافق 13 مارس ، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وتقام المباراة في تمام الساعة 12 صباحاً على استاد "الأمير مولاي عبدالله ".

ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

⁃ بي إن سبورت HD1.

