مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

- -
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

طلائع الجيش

جميع المباريات

إعلان

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد الميموني

01:01 ص 13/03/2026

بيراميدز 1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الكثير من عشاق الكرة المصرية والإفريقية يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره فريق الجيش الملكي غداً الجمعة الموافق 13 مارس ، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وتقام المباراة في تمام الساعة 12 صباحاً على استاد "الأمير مولاي عبدالله ".

ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

⁃ بي إن سبورت HD1.

إقرأ أيضًا:

أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك

رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد قيادة شباب برشلونة لنهائي الكأس
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد قيادة شباب برشلونة لنهائي الكأس
البنتاجون يعلن فقدان طائرة أمريكية للتزود بالوقود
شئون عربية و دولية

البنتاجون يعلن فقدان طائرة أمريكية للتزود بالوقود
يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
ضبط صانعتي محتوى بالمنوفية نشرتا فيديوهات خادشة للحياء
حوادث وقضايا

ضبط صانعتي محتوى بالمنوفية نشرتا فيديوهات خادشة للحياء
حاكم نيويورك يعلّق على "إفطار المطرية"- فيديو
أخبار وتقارير

حاكم نيويورك يعلّق على "إفطار المطرية"- فيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري