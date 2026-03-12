مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

0 1
22:00

ميتييلاند

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

2 0
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

جينك

1 0
22:00

فرايبورج

دوري القسم الثاني-أ

السكة الحديد

1 2
21:30

مسار

دوري القسم الثاني-أ

المنصورة

0 0
21:30

بروكسي

الدوري السعودي

نادي نيوم

2 2
21:00

التعاون

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

11:15 م 12/03/2026 تعديل في 11:32 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية
  • عرض 7 صورة
    الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية 4
  • عرض 7 صورة
    الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية 1
  • عرض 7 صورة
    الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية 3
  • عرض 7 صورة
    الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية 2
  • عرض 7 صورة
    الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية 5

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غادرت قبل قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة الدولي متجهة إلى العاصمة الكونغولية برازافيل، استعداداً لمواجهة أوتوهو بطل الكونغو برازافيل، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.


وسافرت بعثة الزمالك على متن طائرة خاصة، بعدما حرص مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب على توفير رحلة مريحة للفريق في ظل طول مدة السفر التي تصل إلى نحو سبع ساعات.


موعد مباراة الزمالك وأوتوهو


ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفاً على نظيره أوتوهو الكونغولي في الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب ألفونس ماسامبا في برازافيل، ضمن لقاء الذهاب لدور الثمانية من البطولة القارية.

إقرأ أيضًا:
أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك

رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أوتوهو الكونغولي كأس الكونفدرالية الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فول عربيته بنزين وجرى.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق "البحيرة" المثير
حوادث وقضايا

فول عربيته بنزين وجرى.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق "البحيرة" المثير
صور الأقمار الصناعية تدخل صراع إيران والولايات المتحدة.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

صور الأقمار الصناعية تدخل صراع إيران والولايات المتحدة.. ما القصة؟
أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك
رياضة عربية وعالمية

أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك
احذرها الأيام الاخيرة من رمضان.. مشروبات تجعل المناعة ضعيفة
سفرة رمضان

احذرها الأيام الاخيرة من رمضان.. مشروبات تجعل المناعة ضعيفة
هل ليلة 23 رمضان هي ليلة القدر؟.. شيوخ ودعاة يجيبون
أخبار وتقارير

هل ليلة 23 رمضان هي ليلة القدر؟.. شيوخ ودعاة يجيبون

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري