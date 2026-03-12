الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية

غادرت قبل قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة الدولي متجهة إلى العاصمة الكونغولية برازافيل، استعداداً لمواجهة أوتوهو بطل الكونغو برازافيل، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وسافرت بعثة الزمالك على متن طائرة خاصة، بعدما حرص مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب على توفير رحلة مريحة للفريق في ظل طول مدة السفر التي تصل إلى نحو سبع ساعات.



موعد مباراة الزمالك وأوتوهو



ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفاً على نظيره أوتوهو الكونغولي في الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب ألفونس ماسامبا في برازافيل، ضمن لقاء الذهاب لدور الثمانية من البطولة القارية.

