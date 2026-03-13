إعلان

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات الأوضاع الإقليمية

كتب : عبدالله محمود

01:17 ص 13/03/2026 تعديل في 01:21 ص
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات الأوضاع الإقليمية (3)
  • عرض 3 صورة
    ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات الأوضاع الإقليمية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة مساء الخميس، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وبحسب وكالة واس السعودية، شهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية والوثيقة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وبحث ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود بشأنه.

وشارك في اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة وخالد بن علي الحميدان.

من الجانب الباكستاني، حضر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار، وقائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير ركن سيد عاصم منير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السعودية باكستان الشرق الأوسط الحرب في إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ليلة 23 رمضان هي ليلة القدر؟.. شيوخ ودعاة يجيبون
جنة الصائم

هل ليلة 23 رمضان هي ليلة القدر؟.. شيوخ ودعاة يجيبون
ضبط صانعتي محتوى بالمنوفية نشرتا فيديوهات خادشة للحياء
حوادث وقضايا

ضبط صانعتي محتوى بالمنوفية نشرتا فيديوهات خادشة للحياء
هل ليلة 23 رمضان هي ليلة القدر؟.. شيوخ ودعاة يجيبون
جنة الصائم

هل ليلة 23 رمضان هي ليلة القدر؟.. شيوخ ودعاة يجيبون
إجازة عيد الفطر 2026.. هذه الفئات محرومة من الراحة
أخبار وتقارير

إجازة عيد الفطر 2026.. هذه الفئات محرومة من الراحة
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد قيادة شباب برشلونة لنهائي الكأس
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد قيادة شباب برشلونة لنهائي الكأس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري