التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة مساء الخميس، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وبحسب وكالة واس السعودية، شهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية والوثيقة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وبحث ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود بشأنه.

وشارك في اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة وخالد بن علي الحميدان.

من الجانب الباكستاني، حضر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار، وقائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير ركن سيد عاصم منير.