خالد أبو بكر: أنا ديكتاتور داخل مكتبي ورحلتي الإعلامية من الإذاعة المدرسية

كتب : حسن مرسي

01:05 ص 13/03/2026

الإعلامي خالد أبو بكر

كشف المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، تفاصيل بداياته وشغفه المبكر بالتعبير عن الرأي، مؤكدًا أن طموحه وشخصيته القيادية ظهرا منذ مرحلة الطفولة.

وقال "أبو بكر"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، إنه أخبر والده وهو في الصف السادس الابتدائي بأنه سيلتقي برئيس الجمهورية يومًا ما، مشيرًا إلى أن هذا الطموح المبكر كان انعكاسًا لشخصيته القيادية.

وأضاف أنه بدأ رحلته مع التعبير عن الرأي عبر الإذاعة المدرسية، مسترجعًا حادثة حدثت معه في الصف الثالث الإعدادي حين قدم برنامجًا إذاعيًا انتقد فيه مدير المدرسة.

وأوضح أن مدرس اللغة العربية المشرف على الإذاعة أجبره حينها على توقيع إقرار بتحمل مسؤولية كلامه بالكامل، ليُعرض بعدها لتوبيخ من المدير، مؤكّدًا أن هذه الواقعة تعكس حبه المتأصل للغة العربية وحرية التعبير.

وتابع خالد أبو بكر، أن حب اللغة العربية وحرية التعبير هما الركيزتان اللتان بُنيت عليهما مسيرته في المحاماة والإعلام، إذ تعتمد كلتا المهنتين على قوة الكلمة والتعبير عن القناعات.

وأشار إلى أن هذه القيم ترسخت لديه منذ الصغر وشكّلت شخصيته المهنية فيما بعد، جاعلة منه إعلاميًا ومحاميًا لا يخشى قول الحقيقة.

وأكد أنه واجه العديد من التحديات في مسيرته المهنية، لكنه ظل متمسكًا بمبادئه وقناعاته، مشددًا على أن الكلمة هي سلاحه الأول والأخير في كلتا المهنتين.


خالد أبو بكر أسما إبراهيم حبر سري

