"يكفي حضوره".. رسالة غامضة من محمود كهربا لاعب إنبي (صورة)

نشر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي إنبي، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، دون التوضيح عن السبب.

وكتب محمود كهربا عبر فيسبوك "كُن واثقًا بنفسك كالأسد لا يحتاج أن يُثبت قوته، يكفي حضوره".

كهربا يشارك في مباراة الزمالك وإنبي

إنضم محمود كهربا لصفوف نادي إنبي في صفقة إنتقال حر خلال الميركاتو الشتوي الأخير، بعد رحيله عن القادسية الكويتي.

وشارك كهربا في مباراة إنبي والزمالك الأخير، حيث شارك بديلًا في اللقاء وفشل في التسجيل أو صناعة أي مساهمة تهديفية.

