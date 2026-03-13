مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

- -
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

طلائع الجيش

"يكفي حضوره".. رسالة غامضة من محمود كهربا لاعب إنبي (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

01:12 ص 13/03/2026

كهربا مع إنبي (5)

نشر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي إنبي، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، دون التوضيح عن السبب.

وكتب محمود كهربا عبر فيسبوك "كُن واثقًا بنفسك كالأسد لا يحتاج أن يُثبت قوته، يكفي حضوره".

كهربا يشارك في مباراة الزمالك وإنبي

إنضم محمود كهربا لصفوف نادي إنبي في صفقة إنتقال حر خلال الميركاتو الشتوي الأخير، بعد رحيله عن القادسية الكويتي.

وشارك كهربا في مباراة إنبي والزمالك الأخير، حيث شارك بديلًا في اللقاء وفشل في التسجيل أو صناعة أي مساهمة تهديفية.

إقرأ أيضًا:
أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك

رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كهربا إنبي الزمالك

