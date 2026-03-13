تفاصيل مران الأهلي الأول في تونس استعدادًا لمواجهة الترجي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تونس مساء الخميس، عقب وصول بعثة الفريق إلى العاصمة التونسية، استعدادًا لمواجهة الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل مران الأهلي استعدادًا للترجي

أقيم المران على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس، حيث بدأ بمحاضرة نظرية ألقاها المدير الفني ييس توروب، تناول خلالها الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

اشتمل المران على فقرة بدنية قبل الانتقال لتنفيذ الجوانب التكتيكية خلال التدريبات بالكرة، في إطار التحضير الشامل لمواجهة الترجي.

ثم عقد توروب اجتماعًا مع معاونيه داخل فندق الإقامة لمراجعة البرنامج التدريبي للمران الأول، كما ألقى محاضرة على اللاعبين قبل الانتقال لخوض الحصة التدريبية في الملعب.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

يستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت تونس، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

إقرأ أيضًا:

أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك



رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري



