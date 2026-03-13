إعلان

إبراهيم عيسى: الشعب الإيراني بحاجة إلى قيادة تحمي حياته - فيديو

كتب : أحمد العش

01:33 ص 13/03/2026

إبراهيم عيسى

تساءل الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، عن مصير الشعب الإيراني في ظل السياسات العدوانية للنظام الإيراني، مؤكدًا أن القيادة الحالية لا تتوانى عن التضحية بأرواح مواطنيها لتحقيق أهداف سياسية وعقائدية.

وأوضح "عيسى" خلال فيديو عبر قناته على يوتيوب، أن التيار الإسلامي السياسي، سواء السني أو الشيعي، نجح في فرض ثقافة استهانة بالروح البشرية، مستشهدًا بأمثلة من العمليات الانتحارية في فلسطين وممارسات النظام الإيراني تجاه شعبه.

وأضاف أن هذه الثقافة أدت إلى تحويل حياة الإنسان إلى رخيصة، إذ لا قيمة لموت آلاف المدنيين مقابل ما يسميه النظام تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأشار إلى أن هذه الهيمنة الفكرية لم تقتصر على الجماعات الإسلامية فقط، بل امتدت إلى اليسار والناصريين والقوميين في المنطقة العربية، ما جعل مفهوم الموت والانتحار جزءًا من وعي المواطنين العاديين.

وأكد أن استسهال الموت واستباحة أرواح البشر أصبحا جزءًا من آلية عمل النظام الإيراني، سواء داخليًا عبر القمع أو خارجيًا عبر دعم الجماعات المسلحة والعمليات الانتحارية.

ولفت "عيسى" إلى أن الفرق بين القيادة الوطنية والقيادة الانتحارية يتضح من خلال مواقف الزعماء الذين يقدرون قيمة الإنسان ويدركون أهمية وقف النزيف وحماية الشعب، مستشهدًا بمواقف الزعماء المصريين مثل جمال عبدالناصر، الذي رغم المغامرات العسكرية، حرص دائمًا على وقف الخسائر البشرية وحماية مقدرات الدولة.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، بتأكيد أن إنقاذ الشعب الإيراني يتطلب وعيًا جماعيًا وإجراءات فعالة لتغيير السياسات الداخلية للنظام، مؤكدًا أن حماية المواطنين والاعتراف بقيمة الحياة يجب أن تكون أولوية، بعيدًا عن أي خطاب يروج لاستسهال الموت أو التضحية بالبشر لأهداف سياسية أو أيديولوجية.

