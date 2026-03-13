إعلان

إصابة 6 جنود فرنسيين في العراق إثر هجوم على قاعدة أربيل

كتب : محمود الطوخي

01:15 ص 13/03/2026

أوميد خوشناو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن أوميد خوشناو محافظ أربيل، إصابة 6 جنود فرنسيين في العراق بجروح، إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية تستضيف قوات كردية وقوات التحالف الدولي في شمال البلاد.

وأوضح خوشناو، أن الهجوم استهدف قاعدة تستخدمها قوات البيشمركة وتضم أيضا أعضاء من قوات التحالف الدولي، مشيرا إلى أن 6 جنود فرنسيين على الأقل أصيبوا في الهجوم.

موقع إصابة جنود فرنسيين في العراق وتفاصيل القاعدة

تقع القاعدة المستهدفة بالقرب من منطقة مخمور جنوب غربي مدينة أربيل، حيث تعمل قوات التحالف مع قوات الأمن الكردية كجزء من الجهود المستمرة ضد تنظيم داعش.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بشكل فوري، كما لم يقدم المسؤولون مزيدا من التفاصيل حول الحالة الصحية الدقيقة للجنود الجرحى، في وقت لم يرد فيه المسؤولون العراقيون على الفور على طلبات التعليق بشأن واقعة إصابة جنود فرنسيين في العراق.

تهديدات الميليشيات العراقية الموالية لإيران

بالتزامن مع الحادث، أصدرت "عصابات الكهف" المدعومة من إيران في العراق بيانا هددت فيه باستهداف المصالح الفرنسية في العراق والمنطقة.

وقالت المجموعة في بيانها: "ابتداء من هذه الليلة، ستتعرض جميع المصالح الفرنسية في العراق والمنطقة للهجوم والاستهداف".

ورغم التهديد الصريح، لم تعلن الجماعة مسؤوليتها بشكل مباشر عن حادث إصابة الجنود الفرنسيين، وسط ترقب أمني واسع في إقليم كردستان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران وكلاء إيران التحالف الدولي بالعراق أمريكا وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حركة غريبة كشفت المستور.. كواليس سقوط شقيق ممثلة شهيرة بحشيش وخمور
أخبار وتقارير

حركة غريبة كشفت المستور.. كواليس سقوط شقيق ممثلة شهيرة بحشيش وخمور
اليوم الـ13 من حرب إيران.. مجتبى خامنئي يصدر أول بيان له وترامب يرد ونتنياهو
شئون عربية و دولية

اليوم الـ13 من حرب إيران.. مجتبى خامنئي يصدر أول بيان له وترامب يرد ونتنياهو
هل ليلة 23 رمضان هي ليلة القدر؟.. شيوخ ودعاة يجيبون
جنة الصائم

هل ليلة 23 رمضان هي ليلة القدر؟.. شيوخ ودعاة يجيبون
ضبط صانعتي محتوى بالمنوفية نشرتا فيديوهات خادشة للحياء
حوادث وقضايا

ضبط صانعتي محتوى بالمنوفية نشرتا فيديوهات خادشة للحياء
هل ليلة 23 رمضان هي ليلة القدر؟.. شيوخ ودعاة يجيبون
جنة الصائم

هل ليلة 23 رمضان هي ليلة القدر؟.. شيوخ ودعاة يجيبون

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري