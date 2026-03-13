أعلن أوميد خوشناو محافظ أربيل، إصابة 6 جنود فرنسيين في العراق بجروح، إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية تستضيف قوات كردية وقوات التحالف الدولي في شمال البلاد.

وأوضح خوشناو، أن الهجوم استهدف قاعدة تستخدمها قوات البيشمركة وتضم أيضا أعضاء من قوات التحالف الدولي، مشيرا إلى أن 6 جنود فرنسيين على الأقل أصيبوا في الهجوم.

موقع إصابة جنود فرنسيين في العراق وتفاصيل القاعدة

تقع القاعدة المستهدفة بالقرب من منطقة مخمور جنوب غربي مدينة أربيل، حيث تعمل قوات التحالف مع قوات الأمن الكردية كجزء من الجهود المستمرة ضد تنظيم داعش.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بشكل فوري، كما لم يقدم المسؤولون مزيدا من التفاصيل حول الحالة الصحية الدقيقة للجنود الجرحى، في وقت لم يرد فيه المسؤولون العراقيون على الفور على طلبات التعليق بشأن واقعة إصابة جنود فرنسيين في العراق.

تهديدات الميليشيات العراقية الموالية لإيران

بالتزامن مع الحادث، أصدرت "عصابات الكهف" المدعومة من إيران في العراق بيانا هددت فيه باستهداف المصالح الفرنسية في العراق والمنطقة.

وقالت المجموعة في بيانها: "ابتداء من هذه الليلة، ستتعرض جميع المصالح الفرنسية في العراق والمنطقة للهجوم والاستهداف".

ورغم التهديد الصريح، لم تعلن الجماعة مسؤوليتها بشكل مباشر عن حادث إصابة الجنود الفرنسيين، وسط ترقب أمني واسع في إقليم كردستان.