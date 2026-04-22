بها حساسات لنبض القلب والأكسجين بالدم.. هواوي تُعلن عن ساعتها الجديدة المتطورة

كتب : مصراوي

06:02 ص 22/04/2026

ساعة هواوي الجديدة

تستعد هواوي لإطلاق ساعة Watch Fit 5 Pro التي صممتها لتكون من بين أفضل الساعات الذكية.

حصلت الساعة على هيكل مصنوع من البلاستيك المتين والألمنيوم، أبعاده (44.5/40.8/9.5) ملم، وزنه 30.4 ج، وجاءت مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP6X.

شاشتها أتت من نوع AMOLED بمقاس 1.92 بوصة، دقة عرضها (480/408) بيكسل، سطوعها يصل إلى 3000 nits، وحميت بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.

زوّدت الساعة بمكبرات صوت للاستماع للموسيقى والإشعارات، وحصلت على حساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتقنية لإجراء تخطيط سريع للقلب، وجهّزت بتطبيقات لمراقبة معدلات النوم ومعدلات النشاط البدني اليومية للمستخدم.

دعمتها هواوي أيضا بتقنية Bluetooth 6.0 للاقتران السريع بالهواتف والأجهزة الذكية، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستشعر لقياس درجة حرارة جسم المستخدم، وبوصلة إلكترونية، وزودتها ببطارية Li-Ion بسعة 471 ميلي أمبير، وستطرحها بألوان أساسية هي البرتقالي والأبيض والأسود، وفقا لروسيا اليوم.

ساعة هواوي الجديدة هواوي ساعة هواوي الساعات الذكية الساعات الحديثة

