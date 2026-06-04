لحظة هبوط رواد مهمة أرتميس 2 بعد العودة من القمر إلى الأرض (فيديو وصور)

كشفت شركة "كافيار"، المتخصصة في تطوير الإصدارات الفاخرة محدودة العدد من الهواتف، عن مجموعة جديدة تحمل اسم "Masters of Time"، تضم نسخا معدلة من هاتف آيفون 17 برو ماكس مزودة بخزنة مدمجة لحمل الساعات السويسرية الفاخرة داخل الهاتف نفسه.

وتعد هذه الفكرة من أكثر مشاريع الشركة جرأة، إذ طورت نظاما ميكانيكيا خاصا أطلقت عليه اسم "Watch Vault"، يتيح تثبيت ساعة سويسرية حقيقية داخل هيكل الهاتف من خلال آلية قفل سريعة وحلقة تثبيت مخصصة.

ووفقا للشركة، يمكن للمستخدم إزالة الساعة أو تثبيتها بسهولة دون الحاجة إلى أدوات إضافية، حيث يكفي تدوير ذراع صغيرة لتحرير الساعة من مكانها ثم تركيبها على سوارها واستخدامها بشكل طبيعي.

وزودت الحجرة الداخلية بطبقة حماية ناعمة لتقليل الاحتكاك والحفاظ على الهيكل المعدني للساعة من الخدوش أثناء وجودها داخل الهاتف.

وللحفاظ على المظهر الفاخر للجهاز عند إزالة الساعة، توفر "كافيار" غطاء معدنيا زخرفيا يثبت مكانها، ويحمل نقوشا مستوحاة من أدوات الملاحة والفلك القديمة مثل الأسطرلاب.

وتضم المجموعة حاليا إصدارين رئيسيين، الأول "Celestial" المستوحى من ساعة Patek Philippe Celestial، ويتميز بهيكل مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، ومينا زرقاء فاخرة، وألماس طبيعي، إلى جانب قطعة من نيزك Muonionalusta النادر.

أما الإصدار الثاني "Portugieser"، فيستند إلى ساعة IWC Schaffhausen Portugieser Tourbillon Mystère Squelette، ويضم ذهبا أبيض ونقوشا يدوية دقيقة وألماسا أبيض وأحجار ياقوت برتقالية، مع تفاصيل تصميم مستوحاة من آلية التوربيون المكشوفة في الساعة الأصلية.

وكشفت الشركة عن تصورات مستقبلية لهواتف يمكنها استيعاب ساعات من علامات فاخرة أخرى، من بينها Jacob & Co. Casino Tourbillon وRolex Sky-Dweller، مؤكدة قدرتها على تصميم هياكل مخصصة للساعات التي يتراوح قطرها بين 42 و44 ملم.

وتعكس الأسعار مستوى الفخامة الذي تستهدفه هذه الإصدارات، إذ يبلغ سعر نسخة Celestial المصنوعة من الذهب الأبيض نحو 215,360 دولارا أي ما يعادل نحو 10 ملايين و768 ألف جنيه بينما يبدأ سعر إصدار من التيتانيوم مخصص لساعات Omega من 49,640 دولارا بما يعادل نحو 2 مليون و482 ألف جنيه.