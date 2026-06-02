بمواصفات متطورة.. هواوي تُعلن عن أفضل هواتفها الذكية الحديثة

كتب : وكالات

05:59 ص 02/06/2026

هواوي Nova 16 Ultra

أعلنت هواوي عن هاتف Nova 16 Ultra الذي سينافس أفضل الهواتف الذكية الحديثة من حيث الأداء والمواصفات وقدرات التصوير.

حصل الهاتف على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163/78.7.1) ملم، وزنه 220 ج.

شاشاته أتت من نوع LTPO OLED بمقاس 6.84 بوصة، دقة عرضها "1320/2856" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 460 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 6000 nits.

كما دعمت الشاشة بتقنية HDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، وحميت بزجاج Kunlun المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 6.1، ومعالج Kirin 9010S، وذواكر وصول عشوائي 12 جيجابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت.

يتمتع بقدرات تصوير مميزة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (200+50+50) ميجابيكسل، المجهزة بعدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، كما حصل على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، بطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط، وفقا لروسيا اليوم.

