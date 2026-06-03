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مضاد للصدمات.. موتورولا تنافس أفضل هواتف أندرويد بجهازها الجديد

كتب : وكالات

06:54 ص 03/06/2026

+Edge 70 Pro

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بدأت موتورولا بالترويج لهاتفها الجديد الذي سينافس أفضل هواتف أندرويد الحديثة من حيث المواصفات وقدرات التصوير.

حصل هاتف +Edge 70 Pro على هيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.7/75.6/7.2) ملم، وزنه 190 ج.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها 1272/2772 بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها تعادل 450 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل على 5200 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8500 Extreme، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC8، وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميجابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميجابيكسل.

زودته موتورولا بمكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 15 واط، وفقا لروسيا اليوم.

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+Edge 70 Pro موتورولا هواتف أندرويد

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