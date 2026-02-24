إعلان

مصر ليست الأولى.. ترتيب الدول الإفريقية في سرعة الإنترنت

كتب : محمود عبدالرحمن

12:38 م 24/02/2026 تعديل في 12:42 م

تصدر المغرب قائمة الدول الإفريقية في سرعة الإنترنت المحمول خلال عام 2025، بعدما سجل متوسط سرعة بلغ 124.32 ميجابت في الثانية، ليحتل المرتبة 39 عالميا، متقدما على كل من جنوب أفريقيا وتونس، في حين واصلت دول الخليج هيمنتها على التصنيف العالمي بفارق كبير في سرعات الاتصال.

وبحسب تقرير "ecofinagency"، استند التصنيف إلى بيانات مؤشر Speedtest Global Index الصادر عن شركة "Ookla" الأمريكية المتخصصة في تحليل أداء شبكات الإنترنت عالميا، في فبراير الجاري 2026.

ويعتمد المؤشر على ملايين اختبارات السرعة التي يجريها مستخدمون فعليون، ويقيس أداء شبكات الهاتف المحمول من خلال سرعات التنزيل وزمن الاستجابة واستقرار الاتصال، لتكوين ترتيب عالمي يعكس مستوى التطور الرقمي في كل دولة.

المغرب في الصدارة إفريقيا

وجاء المغرب في المركز الأول إفريقيا بمتوسط سرعة بلغ 124.32 ميجابت في الثانية، بينما احتلت جنوب أفريقيا المرتبة الثانية إفريقيا بمتوسط سرعة 65.70 ميجابت في الثانية، لتأتي في المرتبة 64 عالميا، بينما جاءت تونس في المرتبة الثالثة إفريقيا بسرعة بلغت 57.30 ميجابت في الثانية.

أداء بقية الدول الإفريقية

بعد الدول الثلاث الأولى، سجلت عدة دول إفريقية مستويات أداء متوسطة تعكس استمرار التحول الرقمي التدريجي رغم الفجوات الإقليمية.

وشمل التصنيف الجزائر بمتوسط سرعة 53.62 ميجابت في الثانية يعقبها كينيا بمتوسط سرعة 45.37 ميجابت في الثانية ومصر بـ 44.51 ميجابت في الثانية ونيجيريا وليبيا.

على المستوى العالمي، واصلت دول الخليج تصدرها قائمة أسرع سرعات الإنترنت المحمول بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عالميا بسرعة بلغت 686.12 ميجابت في الثانية، تلتها قطر بسرعة 593.34 ميجابت في الثانية، ثم الكويت والبحرين، مستفيدة من الانتشار المبكر لتقنيات الجيل الخامس وتوافر بنية تحتية حديثة للشبكات.

