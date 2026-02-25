إعلانات ChatGPT.. ما شكلها وكيف ستؤثر على تجربة المستخدم؟

أعلنت OpenAI الشهر الماضي خططها لإدراج إعلانات لمستخدمي النسختين المجانية وGo من ChatGPT، وبدأت بالفعل طرحها داخل الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاءت الخطوة وسط انتقادات من منافسين، من بينهم Anthropic، التي أطلقت حملة إعلانية لافتة خلال نهائي بطولة Super Bowl، في تصعيد واضح للمنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي.

وعلى هامش قمة الذكاء الاصطناعي في الهند، نقل موقع TechCrunch تصريحات براد لايتكاب، الرئيس التنفيذي للعمليات في OpenAI، بشأن آلية التعامل مع الإعلانات.

وأوضح لايتكاب أن الشركة تتبنى نهجا تدريجيا قائما على التطوير المستمر، مع التركيز على الحفاظ على ثقة المستخدمين وضمان حماية الخصوصية.

وأكد أن التجربة لا تزال في مراحلها الأولى، داعيا إلى منح الشركة بضعة أشهر لتقييم النتائج وتحسين الآلية.

كما أشار إلى أن الإعلانات إذا صممت بالشكل الصحيح يمكن أن تضيف قيمة حقيقية لتجربة المستخدم بدلا من أن تكون عنصرا مزعجا.

لم يحسم لايتكاب ما إذا كانت الشركة تعتزم توسيع نطاق الإعلانات خارج السوق الأمريكية في الوقت الحالي، ما يترك الباب مفتوحا أمام احتمالات توسع تدريجي خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، رد الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، Sam Altman، على حملة Anthropic عبر منشور مطوّل على منصة X، وصف فيه الشركة المنافسة بأنها "غير أمينة"، متهمًا إياها بتقديم منتج مرتفع التكلفة يخدم شريحة الأثرياء.

وأكد ألتمان في منشوره التزام OpenAI بإتاحة الوصول المجاني إلى الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن توسيع قاعدة المستخدمين يمثل أولوية استراتيجية للشركة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن OpenAI تفرض نحو 60 دولارا مقابل كل ألف ظهور إعلاني، وهو رقم يعد مرتفعا مقارنة بالمعايير الشائعة في سوق الإعلانات الرقمية.

كما ذكرت مجلة Adweek أن الشركة تشترط حدا أدنى للإنفاق الإعلاني يصل إلى 200 ألف دولار، ما يعكس توجهًا لاستهداف العلامات التجارية الكبرى.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة The Information بأن Shopify أتاحت لتجارها الإعلان عبر ChatGPT من خلال شبكة Shop Campaigns، لتنضم إلى شركات كبرى تختبر الخدمة، من بينها Target وWilliams-Sonoma وAdobe.

مع دخول OpenAI رسميا إلى سوق الإعلانات الرقمية، تبدو الشركة أمام اختبار دقيق لتحقيق توازن بين تحقيق الإيرادات والحفاظ على تجربة المستخدم وثقته.

وستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان نموذج الإعلانات داخل ChatGPT سيشكل إضافة نوعية أم يثير مزيدا من الجدل داخل قطاع الذكاء الاصطناعي سريع التطور.