ما هو تطبيق Acme Weather الجديد للتنبؤات الجوية؟

أطلق مبتكرو تطبيق Dark Sky، الذي استحوذت عليه شركة Apple في مارس 2020، تطبيقهم الجديد Acme Weather، الذي يعد بتقديم توقعات جوية أكثر دقة وموثوقية مقارنة بتطبيقهم السابق، إضافة إلى إشعارات مبتكرة تشمل تنبيهات ممتعة مثل ظهور قوس قزح أو غروب الشمس الخلاب.

وبحسب تقرير موقع TechCrunch، يعتمد التطبيق على مجموعة من نماذج التنبؤ العددي للطقس، وبيانات الأقمار الصناعية، وملاحظات المحطات الأرضية، وبيانات الرادار، لتقديم توقعات دقيقة وموثوقة.

ويضيف التطبيق خطوط تنبؤ بديلة تظهر السيناريوهات المحتملة الأخرى، ما يساعد المستخدمين على التخطيط للأحداث المهمة بشكل أفضل.

توقعات متعددة لفهم أفضل للطقس

يوضح آدم جروسمان، المؤسس المشارك لتطبيق Dark Sky، أن عرض توقعات بديلة يمكن المستخدم من معرفة مدى اتفاق النماذج المختلفة على تساقط الثلوج أو احتمالية تحولها إلى أمطار، ما يمنح إحساسا بديهيا بمدى دقة التوقعات.

وتعد هذه الطريقة مفيدة خصوصا أثناء العواصف الشتوية أو الظواهر الجوية المتغيرة، حيث يمكن للمستخدمين التخطيط بشكل أكثر مرونة.

إشعارات مبتكرة وتجربة ممتعة

يحتوي التطبيق على مجموعة متنوعة من الإشعارات المدمجة، بما في ذلك المطر، البرق القريب، تنبيهات الطقس القاسي الصادرة عن الحكومة، وتقارير من المجتمع المحلي.

ويقدم قسم Acme Labs تجارب جديدة مثل تنبيهات قوس قزح وغروب الشمس الخلاب، ويمكن للمستخدمين تخصيص الإشعارات لتغطية أحداث محددة مثل الرياح أو احتمال هطول الأمطار خلال 24 ساعة.

ويقدم تطبيق Acme Weather بسعر 25 دولارا سنويا مع أسبوعين تجربة مجانية، لدعم تكاليف استيراد نماذج وموارد الطقس المختلفة.

ويستفيد التطبيق من خبرة الفريق السابقة في Dark Sky وWeatherKit، حيث كانت واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم تقدم للمطورين مقابل رسوم قبل الاستحواذ على الشركة.

خرائط

يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من الخرائط، مثل الرادار، البرق، إجمالي هطول الأمطار والثلوج، الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، وغطاء السحب ومسارات الأعاصير، بينما تتيح ميزة تقارير المجتمع للمستخدمين مشاركة بيانات الطقس الفعلية، ما يعزز دقة التوقعات اللحظية للتطبيق.

استقلالية وإبداع في تجربة المستخدم

يشير جروسمان إلى أن العودة لتطوير تطبيق مستقل تمنح الفريق الحرية في تجربة أفكار جديدة دون قيود شركة ضخمة مثل آبل، حيث تكون الأخطاء مكلفة جدا مع وجود مليار مستخدم.

ويضم فريق Acme Weather مؤسسين مشاركين سابقين في Dark Sky وعددا من الموظفين الجدد، مع خطط لإطلاق نسخة Android مستقبلا.