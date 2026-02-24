موعد أول خسوف قمري كلي لعام 2026.. تفاصيل

سيشهد العالم خسوفا قمريا كليا 3 مارس 2026، وهو أول خسوف كلي للقمر هذا العام، إذ من المتوقع أن يكون آخر خسوف كلي مرئي في أي مكان على الأرض حتى ليلة رأس السنة الجديدة 2028-2029.

أين سيكون مرئيا الخسوف؟

وبحسب موقع "space" سيكون الخسوف مرئيا بشكل واضح في أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى أجزاء من أستراليا ونيوزيلندا وشرق آسيا.

ورغم أن مليارات الأشخاص على الجانب المظلم من الأرض سيتمكنون من مشاهدة الحدث يوم 3 مارس، إلا أن أفضل المناظر ستتوفر للنصف الغربي من أمريكا الشمالية وأستراليا والمحيط الهادئ.

خلال الخسوف، سيظهر القمر بلون أحمر مميز، مما أكسبه لقب "القمر الدموي"، إذ تشير الحسابات الفلكية إلى أن هذا العرض الفلكي سيتيح لملايين المشاهدين فرصة مراقبة ميكانيكا المدارات حيث يمر ظل الأرض تدريجيا عبر قرص القمر، ليبدأ الخسوف الكلي ويخلق تجربة بصرية مذهلة لمتابعي الظاهرة.