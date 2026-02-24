إعلان

موعد أول خسوف قمري كلي لعام 2026.. تفاصيل

كتب : مصراوي

02:57 م 24/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خسوف قمري كلي
  • عرض 3 صورة
    خسوف قمري كلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سيشهد العالم خسوفا قمريا كليا 3 مارس 2026، وهو أول خسوف كلي للقمر هذا العام، إذ من المتوقع أن يكون آخر خسوف كلي مرئي في أي مكان على الأرض حتى ليلة رأس السنة الجديدة 2028-2029.

أين سيكون مرئيا الخسوف؟

وبحسب موقع "space" سيكون الخسوف مرئيا بشكل واضح في أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى أجزاء من أستراليا ونيوزيلندا وشرق آسيا.

ورغم أن مليارات الأشخاص على الجانب المظلم من الأرض سيتمكنون من مشاهدة الحدث يوم 3 مارس، إلا أن أفضل المناظر ستتوفر للنصف الغربي من أمريكا الشمالية وأستراليا والمحيط الهادئ.

خلال الخسوف، سيظهر القمر بلون أحمر مميز، مما أكسبه لقب "القمر الدموي"، إذ تشير الحسابات الفلكية إلى أن هذا العرض الفلكي سيتيح لملايين المشاهدين فرصة مراقبة ميكانيكا المدارات حيث يمر ظل الأرض تدريجيا عبر قرص القمر، ليبدأ الخسوف الكلي ويخلق تجربة بصرية مذهلة لمتابعي الظاهرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خسوف قمري كلي القمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
رياضة محلية

"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
القائمة الخطيرة.. 7 أطعمة رمضانية تضر المعدة بعد الإفطار
سفرة رمضان

القائمة الخطيرة.. 7 أطعمة رمضانية تضر المعدة بعد الإفطار
ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة
جنة الصائم

ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 فبراير 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 فبراير 2026
وزير الرياضة يلتقي بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.. ما القصة؟
رياضة محلية

وزير الرياضة يلتقي بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.. ما القصة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان