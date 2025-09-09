أبل تطلق رسميا iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max

كتب- محمود الهواري:

كشفت Apple اليوم الثلاثاء عن هاتفي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max الجديدين، بتصميم مذهل وأداء فائق يضع معايير جديدة لهواتف iPhone.

ويأتي الطرازان مزودين بشريحة A19 Pro الأقوى والأكثر كفاءة حتى الآن، مما يتيح أنظمة كاميرا متقدمة، وألعاب عالية الأداء، وتقنيات ذكاء Apple، مع تحسين كبير في عمر البطارية.

iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max

تم تصميم هيكل الطرازين من الألومنيوم الفائق القوة والخفيف الوزن مع غرفة بخار مدمجة لتعزيز تبديد الحرارة، ما يضمن أداءً مستدامًا أثناء استخدام التطبيقات والألعاب الثقيلة. يشتمل التصميم الجديد أيضًا على هضبة خلفية لتوفير مساحة أكبر للبطارية، مع دمج هوائيات محسّنة لأفضل أداء لاسلكي على الإطلاق في iPhone.

مواصفات هاتفي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max

يتميز iPhone 17 Pro بشاشة Super Retina XDR مقاس 6.3 بوصة، وiPhone 17 Pro Max بمقاس 6.9 بوصة، مع معدل تحديث ProMotion يصل إلى 120 هرتز، وميزة Always-On، وسطوع خارجي يصل إلى 3000 شمعة، وهو الأعلى على الإطلاق في iPhone.

ويقدم الغطاء الأمامي Ceramic Shield 2 حماية محسّنة بثلاث مرات ضد الخدوش، ولأول مرة يغطي Ceramic Shield الجزء الخلفي، مضاعفًا مقاومته للشقوق.

أقوى شريحة iPhone على الإطلاق

تأتي الشريحة A19 Pro مع وحدة معالجة مركزية سداسية الأنوية ووحدة معالجة رسومات سداسية الأنوية مزودة بمسرعات عصبية، لتقديم أداء متفوق للألعاب، وتحرير الفيديو، وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتدعم هواتف iPhone 17 شريحة N1 لتقنيات Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread، لتحسين الاتصال اللاسلكي وموثوقيته.

كاميرات احترافية

تضم الهواتف ثلاث كاميرات Fusion خلفية بدقة 48 ميجابكسل، بما في ذلك كاميرا Telephoto جديدة توفر أطول تكبير بصري على الإطلاق في iPhone حتى 8x. الكاميرا الأمامية Center Stage بدقة 18 ميجابكسل تتيح صورًا ومقاطع فيديو ثابتة وعالية الجودة، مع إمكانية تسجيل الفيديو بالكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد عبر ميزة Dual Capture.

وتدعم الهواتف ميزات فيديو احترافية مثل Dolby Vision HDR، ProRes RAW، وLog 2، إضافة إلى Genlock لتزامن دقيق عبر الكاميرات المتعددة.

الاتصال عبر eSIM وتجربة iOS 26

يعتمد الطرازان على eSIM فقط، مما يوفر أمانًا أكبر ومرونة أثناء السفر. ويعمل الهاتفان بنظام iOS 26 الجديد، مع تحسينات Apple Intelligence، وترجمة مباشرة للنصوص والصوت، وتجربة أكثر ذكاءً وتخصيصًا في التطبيقات والمكالمات وCarPlay وApple Music وWallet.

إكسسوارات جديدة وألوان متعددة

تقدم Apple حافظات TechWoven بعدة ألوان وغطاء شفاف مع MagSafe، بالإضافة إلى حزام كروس بودي مصنوع من خيوط معاد تدويرها بنسبة 100%، متوفر بعشرة ألوان، لتسهيل حمل الهاتف دون استخدام اليدين.

الاستدامة والبيئة

صُنعا الهاتفان من مواد معاد تدويرها بنسبة 30%، بما في ذلك 100% من الكوبالت في البطارية، ويُستخدم 40% من الكهرباء المتجددة في عملية التصنيع، مع تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير بالكامل.

أسعار iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max

يتوفر iPhone 17 Pro بسعات 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، ابتداءً من 1099 دولارًا، بينما يتوفر iPhone 17 Pro Max بسعات 256 و512 و1 و2 تيرابايت، ابتداءً من 1199 دولارًا.

يبدأ الطلب المسبق يوم 12 سبتمبر، ويتوفر في الأسواق يوم 19 سبتمبر، مع ألوان الأزرق الداكن، البرتقالي الكوني، والفضي.