إعلان

اكتشاف جسيم غامض يُحطم الرقم القياسي في الطاقة على الأرض- صور

03:25 ص الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الطاقة على الأرض
  • عرض 4 صورة
    الطاقة على الأرض
  • عرض 4 صورة
    الطاقة على الأرض
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أكد علماء الفيزياء الفلكية، أن الإشارة الغامضة التي رصدت في أعماق البحر الأبيض المتوسط ليست خطأ تقنيا، بل هي اكتشاف حقيقي لنيوترينو كوني بطاقة قياسية بلغت 220 بيتا إلكترون فولت "PeV"، وهو رقم يتجاوز بأضعاف الرقم القياسي السابق البالغ 10 PeV فقط.

جاء الاكتشاف عبر كاشف KM3NeT المغمور على عمق 3450 مترا تحت سطح المحيط، الذي رصد في فبراير 2023 حدثًا أطلق عليه KM3-230213A.

التحليل الشامل للبيانات، أوضح أن النيوترينو المرصود يمثل جسيما حقيقيا وليس خللا، ما يجعل هذه النتيجة واحدة من أكثر الاكتشافات إثارة في مجال فيزياء الجسيمات.

ونُشرت تفاصيل الدراسة في مجلة Physical Review X.

النيوترينوات، المعروفة باسم "جسيمات الأشباح"، تتدفق بأعداد هائلة عبر أجسادنا والكون من دون أن نشعر بها، إذ نادرًا ما تتفاعل مع المادة.

ومع ذلك، فإن رصد نيوترينو بطاقة هائلة كهذه يفتح الباب لفهم أعمق عن مصادره، سواء كانت انفجارات أشعة غاما، أو المجرات النشطة، أو حتى تفاعل الأشعة الكونية مع الخلفية الكونية للميكروويف، أقدم ضوء في الكون منذ 13.8 مليار سنة.

ورغم أن التحليل لم يحسم بعد ما إذا كان هذا الاكتشاف يشير إلى مكون جديد أو عملية فيزيائية مجهولة مسؤولة عن إنتاج مثل هذه النيوترينوات فائقة الطاقة، إلا أن العلماء يرون فيه خطوة فارقة قد تكشف عن أكثر البيئات الكونية تطرفا.

ويقول فريق التعاون العلمي، إن هذا الاكتشاف فتح نافذة جديدة على علم فلك النيوترينو عالي الطاقة، ويمثل أفضل فرصة لفهم الأجسام الأكثر غرابة في الكون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطاقة على الأرض الفيزياء الفلكية علماء الفيزياء الفلكية ي أعماق البحر الأبيض المتوسط أعماق البحر الأبيض المتوسط البحر الأبيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم
مساء اليوم.. قمر الدم يزين سماء مصر في مشهد فلكي نادر والأوقاف تدعو لصلاة الخسوف
الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)