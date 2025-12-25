إعلان

"عامان من الصمود".. حماس تنشر روايتها الثانية حول طوفان الأقصى

كتب-عبدالله محمود:

12:23 ص 25/12/2025

حماس تنشر روايتها الثانية حول طوفان الأقصى

نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" روايتها الثانية، حول طوفان الأقصى، باللغتين العربية والإنجليزية، تحت عنوان " طوفان الأقصى – عامان من الصمود وإرادة التحرير".

وأكدت حماس خلال بيان الأربعاء، أن طوفان الأقصى لم يكن حدثاً عسكرياً فحسب، بل لحظةَ ميلادٍ مجيد، وانبعاثَ وعيٍّ حرٍّ لا خداع فيه ولا تزييف بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وقالت حماس، في روايتها الثانية المكونة من 8 فصول، إنه وبعد عامين من الإبادة والصمود، تؤكد أنه لا يمكن محو الشعب الفلسطيني، وأن مقاومةٌ باقية ولن تُهزم.

وأوضحت حماس خلال روايتها الثانية، أن إقامة الدولةَ الفلسطينيةَ المستقلّةَ، وعاصمتَها القدسُ، وعودةَ اللاجئينَ إلى أرضِهم، ليست حُلماً، بل هدفٌ تقره كل المواثيق الدولية والانسانية، واستحقاقٌ تاريخيٌّ وسياسيٌّ يفرضه شعبٌ صمد تحت الإبادة ولم ينكسر.

للإطلاع على رواية حماس الثانية، بشأن طوفان الأقصى اضغط هنا.

حماس طوفان الأقصى القضية الفلسطينية

