20 صورة لزوجة النني الثانية في رحلتها بجزيرة سيشل

نشرت حنان، زوجة محمد النني الثانية، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء تواجدها على متن الطائرة.

وظهرت حنان في الصور وهي برفقة أصدقائها وابنها، خلال رحلتها إلى جزر سيشل شرق أفريقيا، لقضاء عطلة سياحية والاستمتاع بالأجواء الطبيعية.

كما شاركت متابعيها لقطات توثق جمال جزيرة سيشل، ظاهرة المناطق الساحرة المليئة بالطبيعة الخلابة، كما قامت بنشر المنظر الجميل التي تطل عليه من الفندق.

يذكر أن محمد النني انتقل مؤخرا إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، بعد مسيرة حافلة مع نادي أرسنال الإنجليزي استمرت 8 سنوات، خاض خلالها 161 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع 10 أهداف.