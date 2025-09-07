من الفئة الرابعة.. تفاصيل إعصار كيكو الذي يقترب من هاواي

وكالات

تشير التوقعات الجوية إلى أن إعصار كيكو، المصنف من الفئة الرابعة شرق المحيط الهادئ، قد يقترب من جزر هاواي مطلع الأسبوع المقبل، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون أن يضعف تدريجيا ليصبح عاصفة استوائية أو إعصارا منخفض الدرجة قبل وصوله.

وبحسب المركز الوطني للأعاصير (NHC)، فقد اشتدت قوة الإعصار سريعا من عاصفة استوائية يوم الاثنين (1 سبتمبر) إلى إعصار قوي من الفئة الرابعة الأربعاء (3 سبتمبر)، برياح وصلت سرعتها إلى نحو 230 كيلومترا في الساعة. وتتحرك العاصفة حاليا غربا، على بُعد نحو 2100 كيلومتر جنوب شرق هاواي.

ويتوقع خبراء الطقس أن يمر كيكو خلال عطلة نهاية الأسبوع فوق مناطق من المياه الباردة نسبيًا مصحوبة برياح قصّ وجيوب من الهواء الجاف، ما قد يضعف قوته تدريجيا.

وتشير التقديرات إلى أن تأثير العاصفة قد يظهر على الجزر بين الثلاثاء والأربعاء (9 و10 سبتمبر)، في حال واصل تحركه بالمسار المتوقع.

لكن خبراء الأرصاد حذروا من أن ضعف الإعصار لا يعني انعدام خطورته، إذ قد تتأثر هاواي بأمطار غزيرة ورياح قوية، إلى جانب ارتفاع الأمواج والتيارات البحرية العاتية.

وأوضح براندون ميلر، كبير خبراء الأرصاد الجوية في شبكة CNN، أن "كيكو مثال آخر على إعصار يشهد تكثيفا سريعا وسط مياه شديدة السخونة"، مؤكدًا أن سكان هاواي يجب أن يبقوا متأهبين.

ويظهر "مخروط عدم اليقين" الذي أصدره المركز الوطني للأعاصير أن المسار المركزي للعاصفة قد ينحرف شمالًا عن هاواي، وهو ما قد يخفف من حدة آثارها المباشرة على الأرخبيل.