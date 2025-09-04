أفضل السمع في العالم الحيواني.. من يسمع ما لا نسمعه نحن؟

وكالات

تعد مسألة تصنيف الحيوانات صاحبة أفضل سمع مهمة صعبة، إذ تتفاوت الحساسية والقدرة على تحديد مواقع الأصوات بشكل كبير بين الأنواع.

وتوجد هناك مجموعة من الحيوانات التي تدفع حاسة السمع إلى حدود مذهلة، لعل من أبرزها ألبوم الحظيرة الخفافيش والدلافين,

البوم الحظيرة

تتصدر البوم الحظيرة قائمة الحيوانات صاحبة أفضل سمع لتحديد الفريسة، إذ تستخدم البوم سمعها الحاد لتعويض ضعف الرؤية في الظلام، حيث يمكنها رصد حركة الفئران تحت الثلوج أو الأوراق.

ويمكنها شكل الريش حول وجهها والاختلاف الطفيف في ارتفاع أذنيها اليمنى واليسرى من تحديد مكان الفريسة بدقة مذهلة.

الخفافيش والدلافين

تتمتع الخفافيش والدلافين بقدرة فريدة على تحديد الموقع بالصدى، إذ تصدر هذه الحيوانات أصواتا تنعكس عن المحيط المحيط بها، لتبني خريطة صوتية دقيقة للبيئة المحيطة بها.

وتسبب آذان الخفافيش الكبيرة ودماغها المتخصص، ورواسب الدهون حول فك الدلافين، في جعلها بارعة في معالجة الصوت بأعلى درجات التعقيد.

زعانف الأقدام

تمتلك زعانف الأقدام من الفقمات إلى أسود البحر قدرة استثنائية على السمع تحت الماء وفوقه على حد سواء. وتعتمد هذه الحيوانات على نظام فريد يمتلئ بالدم أثناء السباحة لتسهيل انتقال الصوت، ثم يعود إلى الهواء على اليابسة، مما يجعلها مستعدة للصيد والتواصل في البيئتين.