OpenAI تطلق ميزة تتنبأ باحتياجاتك اليومية.. تعرف عليها

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة ضمن تطبيقها، تحمل اسم ChatGPT Pulse، حاليا لمشتركي النسخة الاحترافية Pro، قبل تعميمها لاحقا على نطاق أوسع.

تعتمد الميزة على البيانات الشخصية للمستخدم، مثل سجل المحادثات والتطبيقات المرتبطة بهاتفه، بما فيها التقويم والبريد الإلكتروني وجهات الاتصال، لتوليد تحديثات يومية سريعة في شكل بطاقات مرئية قابلة للتصفح، تضم موضوعات وتوصيات مصممة وفق اهتمامات كل مستخدم.

وتشمل هذه البطاقات دروس مفردات يومية، مقترحات قوائم طعام، نصائح للرياضة، واستراتيجيات للأنشطة اليومية.

وقالت فيدجي سيمو، الرئيس التنفيذي لتطبيقات OpenAI، إن المرحلة المقبلة تركز على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون بالنيابة عن المستخدم، مشيرة إلى أن الهدف هو تمكين المساعد من فهم أهداف المستخدم ومساعدته على تحقيقها دون الحاجة لطلب مباشر.

من جانبها، أوضحت كريستينا كابلان، رئيسة قسم التخصيص والإنتاجية في ChatGPT، أن Pulse قادر على متابعة اهتمامات المستخدم بشكل استباقي وتقديم معلومات وأفكار وخطوات عملية، بما يشمل اقتراح خطط رياضية وتنظيم جدول أنشطة وتعديل النصائح حسب التفضيلات الغذائية.

وأكدت الشركة أن الميزة تعتمد على الإعدادات المفعلة مسبقا، مع منح المستخدم حرية القبول أو الرفض عند طلب الإذن، مشددة على أن البيانات الشخصية لن تُستخدم إلا لتحسين تجربة المستخدم، ولن تدخل ضمن بيانات التدريب العامة.

وفيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بالصحة النفسية أو تعزيز أنماط فكرية مغلقة، قالت OpenAI إن هناك إجراءات أمان وفلاتر متعددة قيد التنفيذ، مع استمرار دراسة التحديات من قبل فرق السياسات.

وأشار الفريق التقني إلى أن Pulse لا يوفر تدفقا لانهائيا للمحتوى، إذ صمم لخدمة المستخدم عمليا، وليس لجعله يقضي وقتا طويلا أمام الشاشة كما في تطبيقات التواصل الاجتماعي.