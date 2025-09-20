بعد إعلان ترامب التوصل لاتفاق.. ما تفاصيل صفقة تيك توك؟

كتب- محمود الهواري:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع نظيره الصيني شي جين بينج بشأن تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وذلك بعد مكالمة هاتفية استمرت نحو ساعتين بين الطرفين.

تفاصيل اتفاق تيك توك

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إن شي جين بينج "وافق على صفقة تيك توك"، مشيرا إلى توقيع اتفاقية أولية، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل إضافية أو موعد توقيعها، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن "تيك توك" ستنشئ هذا الأسبوع تطبيقا أمريكيا جديدا، وأن مهندسي الشركة سيعيدون تطوير خوارزميات توصية المحتوى باستخدام التكنولوجيا المرخصة من شركة بايت دانس المالكة للتطبيق.

سيطرة أمريكية على الكيان الجديد

بحسب المصادر ذاتها، سيحصل المستثمرون الأمريكيون على نحو 80% من حصة الكيان الجديد المقرر إنشاؤه بموجب الاتفاق، مع هيمنة أمريكية على مجلس الإدارة، واختيار عضو منه من قِبل الحكومة الأمريكية.

ويأتي هذا الاتفاق وسط توترات تجارية بين الصين والولايات المتحدة بشأن مستقبل "تيك توك"، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، والذي يواجه تهديدا بالحظر في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي وحماية البيانات.

أكدت بكين أن الصفقة لا تزال في مرحلة التطوير، وطالب الرئيس الصيني نظيره الأمريكي بالامتناع عن فرض قيود تجارية أحادية الجانب، وتوفير بيئة مفتوحة وعادلة للاستثمارات الصينية، وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية.

وفق شبكة "سي إن إن"، فإن الاتفاق الإطاري بين الجانبين شمل تقليص الحواجز الاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي، مع استمرار الجدل حول خوارزمية التوصية الخاصة بالتطبيق والتي تُعد "الوصفة السرية" لنجاحه العالمي.

ذكرت الشبكة أن الاتفاق قد يتضمن أساليب مثل تشغيل خدمات أمن بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة أو ترخيص الخوارزميات وحقوق الملكية الفكرية من بايت دانس.

