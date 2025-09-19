واتساب يطرح ميزة التذكير بالرسائل لتسهيل متابعة المحادثات

كتب- محمود الهواري:

أطلق واتساب تحديثا جديدا لهواتف آيفون يتيح للمستخدمين تعيين تذكيرات للرسائل داخل المحادثات، بهدف تذكيرهم بالعودة إليها لاحقا وعدم نسيان الرد عليها.

الميزة متاحة بدءا من الإصدار رقم 25.25.74، وتظهر تدريجيا لدى المستخدمين، وينصح بتحديث التطبيق عبر متجر آب ستور لضمان الاستفادة منها.

لاستخدام الميزة، يمكن الضغط مطولا على أي رسالة داخل المحادثة واختيار خيار "ذكرني Remind Me"، ثم تحديد موعد التذكير (ساعتين، 8 ساعات، 24 ساعة، أو مدة مخصصة).

وتظهر أي رسالة تم تعيين تذكير لها برمز جرس صغير، وعند حلول الموعد يتلقى المستخدم إشعارًا يحتوي على تفاصيل الرسالة واسم المحادثة ومعاينة المحتوى المرفق.

وتعتبر هذه الميزة بديلا عمليا لوضع النجوم على الرسائل أو الاعتماد على لقطات الشاشة، كما يمكن إلغاء التذكير بسهولة عبر الضغط مطولًا على الرسالة ثم اختيار "المزيد" ثم "إلغاء التذكير".

وأكدت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، أن التذكيرات تتمتع بالخصوصية الكاملة، إذ لا يمكن لبقية أطراف المحادثة معرفة تعيين تذكير على أي رسالة.

