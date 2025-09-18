5 أشياء في منزلك تضعف سرعة الإنترنت.. نصائح لتحسينها

كتب- محمود الهواري:

في زمن أصبح فيه الإنترنت العمود الفقري لحياتنا اليومية، يعاني كثيرون من بطء الشبكة رغم اشتراكهم في باقات قوية أو استخدامهم أجهزة رواتر حديثة.

ورغم أن شركات الاتصالات تتحمل جانبا من المسؤولية، فإن السبب في أحيان كثيرة يكون داخل المنزل نفسه حيث توجد مواد وأدوات شائعة تعيق إشارات الواي فاي وتضعفها بشكل كبير.

إليك الأشياء التي تؤثر على قوة الإنترنت في المنزل

المعدن

تعتبر الأسطح والأبواب والعوارض المعدنية الكثيفة من أكثر العقبات التي تواجه إشارات الواي فاي، إذ تمتص هذه المواد الإشارة أو تعكسها، ما يؤدي إلى ضعف الاتصال أو انقطاعه، خصوصا عندما يكون الراوتر محاطا بها أو بعيدا عن الجهاز.

الخرسانة

تعد الجدران الخرسانية السميكة، المسلحة بالحديد، تعد من أكبر أسباب فقدان قوة الشبكة في المنازل والمكاتب، حيث كلما زادت سماكة الخرسانة، زاد تأثيرها السلبي على الإشارة.

السيراميك البلاط

البلاط والسيراميك الموجودان في المطابخ والحمامات قد يبدوان غير مؤثرين، لكنهما في الحقيقة يضعفان موجات الواي فاي بشكل واضح عند تغطية مساحات واسعة.

النوافذ والزجاج

الزجاج، خاصة المزود بطبقات معدنية مثل النوافذ منخفضة الانبعاثية، يعكس جزءا كبيرا من إشارات الواي فاي، ما يجعل الإشارة خارج المنزل أو في غرف أخرى أضعف مما هي عليه داخله.

الأجهزة المنزلية

الأجهزة الكبيرة مثل الميكروويف والغسالات والثلاجات والتكييفات تحتوي على مكونات معدنية وتصدر تداخلات كهرومغناطيسية تعيق وصول الإشارة بشكل طبيعي، إذ أن وضع الراوتر بجوار هذه الأجهزة يزيد المشكلة سوءا.

نصائح لتقوية الشبكة

- اختيار موقع مناسب للراوتر قد يُحدث فرقًا كبيرًا في سرعة الإنترنت واستقراره.

- وضع الراوتر في مكان مرتفع ومركزي بعيد عن الأجهزة الضخمة والعوائق

- استخدام مقويات إشارة أو مكررات واي فاي في حال وجود جدران سميكة أو مساحات واسعة.

