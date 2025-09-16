ما هو GPT-5 Codex الجديد من OpenAI وكيف سيغير طريقة كتابة الأكواد؟

كتب- محمود الهواري:

كشفت شركة OpenAI عن إطلاق نموذجها الجديد GPT-5 Codex، وهو إصدار متطور من GPT-5 صمم خصيصا لدعم البرمجة والمهام المرتبطة بالهندسة البرمجية.

ويأتي هذا الإعلان بعد نحو شهر فقط من طرح نموذج GPT-5 الأساسي الذي قدم تحسينات بارزة في الاستدلال والبرمجة والقدرات التفاعلية.

وقالت الشركة أنه تم تطوير GPT-5 Codex ليؤدي بشكل أفضل في المشاريع البرمجية الواقعية، مثل إنشاء مشروعات جديدة من الصفر، وإضافة مزايا واختبارات للمشاريع القائمة، وتنفيذ عمليات إعادة هيكلة واسعة النطاق للشفرة البرمجية.

وسجل النموذج الجديد نسبة 74.5% في معيار SWE-bench Verified مقابل 72.8% لنموذج GPT-5 High، كما حقق 51.3% في مهام إعادة هيكلة الشفرة البرمجية متفوقًا على GPT-5 الذي سجل 33.9%.

ويتميز النموذج الجديد بقدرات متقدمة، أبرزها تحديد الوقت اللازم للتفكير وفقا لتعقيد المهمة، إذ أوضحت OpenAI أنه خلال الاختبارات الداخلية تمكن النموذج من العمل بشكل مستقل لأكثر من سبع ساعات متواصلة على مهام كبيرة ومعقدة.

وأصبح GPT-5 Codex أكثر تفوقا في تصميم الواجهات الأمامية مثل تطوير مواقع الهواتف المحمولة، واستقبال الصور سحابيا، ومراجعة التقدم بصريا، وحتى عرض لقطات شاشة للعمل المنجز.

ويعزز هذا التطوير من دقة مراجعة الشفرة البرمجية، وتحليلها بالكامل، وتشغيل الاختبارات للتحقق من النتائج المطلوبة.

النموذج الجديد متاح الآن لمستخدمي خطط Plus وPro وBusiness وEdu وEnterprise عبر واجهة Codex CLI والإضافات المدمجة في بيئات التطوير IDE والويب والهواتف المحمولة، على أن يتاح قريبا عبر واجهة برمجة التطبيقات API للمطورين.

ويضع هذا الإطلاق OpenAI في منافسة أكثر حدة مع نموذج Claude Code من شركة أنثروبيك، الذي يعد من أبرز الحلول الذكية الموجهة للمبرمجين.

ويستهدف كلا النموذجين تسهيل عمل المطورين عبر أتمتة المهام المعقدة داخل بيئات التطوير، لكن مع اختلاف في الأسلوب والقدرات.

