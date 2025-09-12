كيف انقرضت الديناصورات؟ أسرار النهاية الغامضة للكائنات العملاقة

وكالات

بعد 150 مليون عام من وقوعها، نجح فريق من الباحثين في حل لغز نفوق زواحف مجنحة صغيرة خلال العصر الجوراسي، بعدما كشف تشريح أحافير نادرة عن إصابات ناجمة عن عاصفة استوائية "كارثية" أودت بحياتها.

وبحسب دراسة نشرتها مجلة Current Biology في 5 سبتمبر، فقد أجرى علماء تحليلا تفصيليا لهياكل عظمية متحجرة لاثنين من صغار التيروصورات في ألمانيا، وخلصوا إلى أن الرياح العنيفة دفعت تلك الكائنات إلى بحيرة قبل أن تغرق تحت الأمواج العاتية، في أول دليل مباشر على تأثير العواصف في نفوق جماعي لأنواع الديناصورات الطائرة.

التيروصورات المعروفة شعبيا باسم "الزواحف المجنحة" سيطرت على السماء خلال حقبة الديناصورات، لكن العينات المكتشفة حديثا تعد من أصغر ما عثر عليه حتى الآن، إذ بلغ طول جناحيها نحو 20 سنتيمترا فقط، أي ما يعادل حجم خفاش صغير.

بينما كان طول جناحي البالغين يصل إلى أكثر من متر واحد، وهو ما منحهم قدرة أكبر على مقاومة العواصف.

وأوضحت الدراسة أن الباحثين أطلقوا على الصغيرين لقب "لاكي" و"لاكي 2" بعد العثور عليهما في متحفين مختلفين في بافاريا بجنوب ألمانيا، مشيرين إلى أن هياكلهما العظمية النحيفة والمجوفة حفظت بشكل نادر بفضل ظروف خاصة في تكوين سولنهوفن الجيري الشهير، الذي يعود إلى العصر الجوراسي العلوي.

وأشار القائمون على البحث إلى أن الكسور التي أصابت جناحي التيروصورات الصغيرة تشبه الإصابات التي تتعرض لها الطيور والخفافيش في العواصف العنيفة حاليا، وهو ما يعزز فرضية نفوقها بسبب قوة الرياح والأمواج.

وتوصل الفريق إلى أن تكوين سولنهوفن، الذي لطالما اعتُبر موطنا رئيسيا للتيروصورات الصغيرة، كان في الحقيقة منطقة شهدت أحداث نفوق جماعي لصغار الديناصورات الطائرة بسبب العواصف، في حين تمكنت الأنواع الأكبر حجما من النجاة.