شهدت السنوات الماضية دخول الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات وعلى رأسها قطاع العقارات الذي بدأ يشهد تحولا نوعيا من الاعتماد على الأساليب التقليدية إلى اعتماد واسع على الحلول التكنولوجية الذكية لتعزيز الكفاءة ودعم اتخاذ القرار وتسهيل العمليات التجارية.

وأظهرت دراسة حديثة لشركة EY أحد أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، أن أكثر من ثلثي المشاركين في سوق العقارات يضعون تبني التقنيات الحديثة كأولوية استراتيجية مما يعكس تحول الذكاء الاصطناعي من أداة "PropTech" ناشئة إلى تقنية ثورية على مستوى الصناعة.

ما هو الذكاء الاصطناعي

يتزايد استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي في التسويق لجذب المستثمرين والعملاء، لكن فهمه بدقة أمر ضروري إذ يعرفه خبراء IBM على أنه استخدام أجهزة الكمبيوتر والآلات لمحاكاة قدرات العقل البشري على حل المشكلات واتخاذ القرارات.

وتعود جذور الذكاء الاصطناعي إلى عالم الحاسوب آلان تورينج الذي تساءل في بحثه عام 1950 عن قدرة الآلات على التفكير وطور اختبار تورينج لقياس قدرة الآلة على إظهار سلوك ذكي لا يمكن تمييزه عن الذكاء البشري.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في سوق العقارات

إدخال البيانات باستخدام التعرف الضوئي على الأحرف OCR

تساعد تقنية التعرف الضوئي على الأحرف في استخراج المعلومات من النصوص المكتوبة يدويا أو مطبوعة أو رقمية، إذ حسنت هذه التقنية إدخال البيانات بشكل كبير خصوصا في عمليات التمويل العقاري التي تتطلب التعامل مع مستندات قانونية متعددة بين المشتري والبائع ووكلاء التمويل والمحامين وشركات التأمين.

وصرح بول ديفيز مدير شركة أباوت مورغيجز، بأن دمج هذه التقنية ساهم في تبسيط وتسريع عمليات التمويل العقاري.

التعلم الآلي ودعم القرارات الاستثمارية

يعتمد الاستثمار في العقارات التجارية على تحليل البيانات المالية والسوقية والسلوكية ويتيح التعلم الآلي جمع البيانات وتحليلها لتقديم رؤى دقيقة تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أفضل.

ويؤكد ديفيد راولينسون المدير المؤسس لشركة ريستورانت بروبرتي، أن تحليل أكثر من عشرة آلاف عقار بشكل مستمر يتيح اكتشاف فرص قيمة حتى أدق التفاصيل مثل تصنيف الاستخدام قد تؤثر بشكل كبير في نجاح الاستثمار وتشمل فوائد التعلم الآلي أتمتة المهام البسيطة وتقديم نتائج أسرع بكثير من قدرة البشر وتقليل الأخطاء المكلفة وتوحيد العمليات لضمان الشفافية والامتثال.

معالجة اللغة الطبيعية في الإعلان عن العقارات

تساعد معالجة اللغة الطبيعية أجهزة الكمبيوتر على فهم محتوى النصوص والكلام، إذ يستخدم هذا التطبيق في العقارات لضمان دقة أوصاف الإعلانات وتسريع البحث عن العقارات المناسبة.

توضح نيكي أوستن مديرة العمليات في وكالة أت هوم، أن اختيار اللغة في وصف العقارات يساعد في رسم صورة للعقار وسرد قصة تتجاوز الأرقام والحقائق وتتيح أدوات مثل NetGeist.ai استخراج الكلمات المفتاحية وربطها بالبيانات الأساسية لضمان دقة المعلومات المعروضة.

الميتافيرس وإشراك العملاء في تصميم العقارات

اعتمد المصممون والمهندسون مؤخرا الواقع الافتراضي لإشراك العملاء في تصميم المساحات ويتجه البعض الآن نحو الميتافيرس لتعزيز تجربة الانغماس الرقمي.

يقول برايان جينسيك مدير التخطيط في شركة HOK ، إن جميع المساحات التي نصممها تعتبر نماذج ميتافيرس ثلاثية الأبعاد ويتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في تطوير هذه البيئة الرقمية رغم تردد بعض وكلاء العقارات التقليديين في تبني الميتافيرس وقد استقطب هذا المجال اهتمام شركات كبرى مثل برايس ووترهاوس كوبرز وجيه بي مورغان وإتش إس بي سي.