شبكة سلامة الطيران تكشف حصيلة ضحايا حوادث الطائرات عالميا في 2025

أكد تقرير صادر عن شبكة سلامة الطيران أن 418 شخصا لقو حتفهم، العام الماضي، في حوادث للطيران المدني حول العالم.

وتُظهر الأرقام الصادرة عن شبكة سلامة الطيران (هو موقع يتتبع ويرصد حوادث الطيران ووقائع اختطاف الطائرات)، نقلها الاتحاد الألماني للطيران (بي دي إل)، أن الضحايا شملوا 352 راكبا، و33 من أفراد الأطقم، و33 شخصا على الأرض. وفي عام 2024، بلغ عدد القتلى 334 شخصا بعد زيادة حادة.

وتتوقع منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة (إيكاو)، أن عدد الركاب إلى سيصل لنحو 4.7 مليار مسافر بحلول عام 2025، أي أكثر بعشرة أضعاف تقريبا مقارنة بسبعينيات القرن الماضي، عندما كان العدد حوالي 440 مليونا.

وتشمل هذه الإحصائيات الحوادث التي تخص طائرات تتسع لـ 14 مقعدا على الأقل. ولم تكن البيانات المتعلقة بالحوادث التي تشمل طائرات أصغر حجما متاحة في البداية، كما أن الإحصائيات لا تشمل أيضا الحوادث التي تخص طائرات عسكرية.