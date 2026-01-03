11 صورة لـ أندر وأغرب الحيوانات في العالم.. قد تراها لأول مرة

واتساب يحتفل بطريقته مع المستخدمين في رأس السنة 2026.. صور

يعيش على كوكب الأرض مجموعة مذهلة من الحيوانات النادرة والغريبة التي تبدو وكأنها خرجت من عالم خيالي، بعضها يمتلك قدرات فريدة، وأشكالا غريبة، وأنماط حياة غير معتادة، ما يجعل مشاهدتها تجربة لا تُنسى.

فيما يلي، أبرز هذه الحيوانات وأماكن وجودها حول العالم، وفقا لموقع "wanderlustmagazine".

الكولوجو "الليمور الطائر"

حيوانات الكولوجو، أو الليمور الطائر، ثدييات شجرية جنوب شرق آسيا، لها غشاء يشبه الأجنحة يسمح لها بالانزلاق بين الأشجار، وتنتشر في الفلبين وماليزيا وفيتنام وكمبوديا ولاوس، وتعد جزيرة لانكاوي الماليزية من أفضل الأماكن لمشاهدتها.

القرش المتشمس

ثاني أكبر الأسماك الحية بعد قرش الحوت، يصل طوله إلى 12 مترا، ويُعرف بأفواهها الضخمة المفتوحة أثناء التغذية، كما أنها لا تشكل تهديدا للبشر، ويمكن رؤيتها من يوليو إلى سبتمبر في اسكتلندا وجزر هبريدس الداخلية.

ليمور آي-آي

قرد ليلي فريد من مدغشقر، يتميز بآذان كبيرة وأسنان شبيهة بالقوارض وأصابع طويلة، ويعد نادرا ومهددا بالانقراض، ويمكن رؤيته في الساحل الشرقي والغابات الشمالية الغربية لمدغشقر، مثل محمية فارانكارينا.

الكيوي

طائر لا يطير من نيوزيلندا، بحجم الديك الرومي، له منقار طويل وريش ناعم، يمكن مشاهدته في محمية جزيرة ستيوارت، جزيرة كابيتي، أو من خلال جولات المشي الليلية في محمية زيلانديا في ويلينجتون.

ضفدع زجاجي

جلده شفاف يمكن رؤية قلبه وأمعائه من خلاله، يساعده على التمويه في الغابة، بالإضافة إلى يعيش في الغابات الاستوائية بأمريكا الوسطى والجنوبية، خاصة في كوستاريكا وبنما وكولومبيا والإكوادور.

البنغول

البنغول مغطى بقشور صلبة تحميه، وعندما يشعر بالخطر يتغير إلى شكل كرة ليحمي نفسه، كما يتغذى على النمل الأبيض والنمل، لكنه للأسف من أكثر الحيوانات التي تتعرض للصيد والاتجار غير المشروع، ويواجه خطر الانقراض.

أبو مركوب

طائر مائي ضخم، يُعرف أيضا باسم رأس الحوت، يصل طول جناحيه إلى أكثر من 5 أمتار، يُصطاد فرائسه في المياه باستخدام منقاره العملاق، ويمكن مشاهدته في أوغندا وزامبيا.

قرد الخرطوم

يمتاز بأنفه الكبير المنتفخ الذي يُستخدم لتضخيم أصوات الذكور لجذب الإناث وترهيب المنافسين، ويتميز بمهارات سباحة نادرة بين الرئيسيات. يعيش في بورنيو، وخصوصًا في حديقة باكو الوطنية في ماليزيا.

آردولف "ذئب الأرض"

هو حيوان ليلي يعيش تحت الأرض ويأكل النمل الأبيض باستخدام لسانه الطويل، ويمكن مشاهدته في دول مثل ناميبيا وأنجولا وزيمبابوي وتنزانيا، كما يوجد في بعض المحميات الطبيعية بجنوب أفريقيا.

طائر الفرقاطة الرائع

طائر بحري كبير، يمتاز بالكيس الحلقي الأحمر الذي يستخدمه لجذب الأنثى، يعيش في فلوريدا، البحر الكاريبي، المكسيك، وأمريكا الجنوبية، ويمكن مشاهدته أيضا في جزر غالاباغوس.

الدولفين الوردي

يعيش في نهر الأمازون وأورينوكو، يبدأ رمادي اللون ثم يتحول إلى الوردي تدريجيا، ويشتهر بسلوكياته المرحة وميله للسباحة رأسا على عقب، يمكن مشاهدته في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وجيانا وبيرو وفنزويلا، مع أفضل مواقع المشاهدة في محمية باكايا-ساميريا في بيرو.

غزال الماء الصيني

موطنها سهل نهر اليانجتسي وبعض مناطق كوريا، الذكور بلا قرون ولكن لها أنياب طويلة، أحيانا تسمى "غزال مصاص الدماء".

يستخدم هذه الأنياب للبحث عن الطعام ويفضل الأعشاب والحشائش، يمكن رؤيته في بريطانيا، حيث يعيش نحو 10% من أعداده العالمية بعد هروبه من حديقة حيوان عام 1929.