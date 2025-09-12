ما الميزة الجديدة في هواتف آيفون التي تمنع التجسس؟

كتب- محمود الهواري:

بعد أيام من الكشف عن سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة، أعلنت آبل عن ميزة أمنيّة متقدمة تحمل اسم "فرض سلامة الذاكرة" Memory Integrity Enforcement (MIE) في هواتف آيفون 17 وآيفون آير، ووصفتها بأنها أكبر ترقية لسلامة الذاكرة في تاريخ أنظمة تشغيل المستهلكين.

وتستهدف الميزة الجديدة بشكل مباشر صناعة برمجيات التجسس مثل بيجاسوس التي تعتمد على ثغرات الذاكرة لاختراق الأجهزة، إذ توفر حماية شاملة تغطي النواة وأكثر من 70 عملية في النظام.

الميزة مدعومة بمعالجي A19 وA19 Pro المستخدمَين في هواتف آيفون 17 وآيفون آير، مع تحسينات إضافية للأجهزة الأقدم التي لا تدعم التقنية بشكل كامل.

وأدرجت آبل أدوات MIE ضمن بيئة التطوير Xcode لتمكين المطورين من استخدامها في تطبيقاتهم، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى أمان التطبيقات على نظام iOS.

واعتمدت آبل تقنية جديدة للتخفيف من هجمات Spectre V1 الشهيرة، مؤكدة أن هذه التقنية لا تؤثر على أداء المعالج، وهو ما يعالج الانتقادات السابقة التي طالت تقنيات الأمان المشابهة.

وتجعل هذه الحماية الجديدة تطوير برامج التجسس أكثر صعوبة وكلفة، وتغلق الباب أمام أساليب اختراق فعالة استخدمت لسنوات.

وتمثل الميزة الجديدة إضافة مهمة لشرائح واسعة من المستخدمين، خصوصا الصحفيين والنشطاء والسياسيين الذين يعدون أهدافا مباشرة لبرمجيات التجسس.

وبفضل اعتماد آبل لهذه التقنية افتراضيا في الأجهزة الجديدة، يحصل مستخدمو آيفون على طبقة حماية إضافية تعزز ثقتهم في أمان هواتفهم سواء في الاستخدام الشخصي أو المهني.

وتستفيد المؤسسات المالية والحكومية والشركات من هذا المستوى من الأمان، ما يقلل احتمالية تعرض أنظمتها للاختراق أو سرقة البيانات الحساسة.