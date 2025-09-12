مواصفات ساعة Watch Ultra 3 الجديدة من آبل

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة آبل رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Ultra 3، والتي تصفها بأنها الأكثر تطورا حتى الآن وموجهة بشكل خاص لعشاق الرياضة والمغامرات الخارجية.

وتجمع الساعة بين مزايا الصحة واللياقة البدنية والأمان والاتصال في جهاز واحد لتكون رفيقا يوميا ومثاليا للمستخدمين في أنشطتهم المختلفة.

وبحسب الموقع الرسمي لآبل، تأتي Watch Ultra 3 بتصميم متين وإطار من التيتانيوم مصنوع بنسبة 40% من مواد معاد تدويرها مع أكبر شاشة في تاريخ ساعات آبل الذكية مقاس 1.98 بوصة من نوع Retina LTPO3 OLED توفر سطوعا يصل إلى 3000 شمعة وزوايا رؤية أوسع وحواف أنحف بنسبة 24% مقارنة بالإصدار السابق.

توفر الساعة عمر بطارية يصل إلى 42 ساعة من الاستخدام العادي و72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة كما تدعم الشحن السريع بحيث تكفي 15 دقيقة شحنًا لتشغيلها 12 ساعة ويمكن شحنها حتى 85% في 45 دقيقة فقط.

ومن أبرز المزايا الجديدة ميزة الاتصال بالطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية والتي تتيح إرسال رسائل نصية لخدمات الطوارئ أو الأصدقاء ومشاركة الموقع الجغرافي حتى في غياب الشبكة الخلوية أو الواي فاي.

بالإضافة إلى مزايا تتبع معدل نبضات القلب ودرجة حرارة الجسم ونسبة الأكسجين في الدم تقدم الساعة مزايا جديدة مثل تتبع ارتفاع ضغط الدم حيث تنبه المستخدم عند وجود علامات ثابتة لارتفاع ضغط الدم المزمن بعد تحليل البيانات لمدة 30 يوما، وكذلك ميزة نتيجة النوم التي تحلل مراحل النوم ومستوى الأكسجين ودرجة حرارة المعصم وتقدم نصائح لتحسين النوم.

وتوفر الساعة مزية المدرب الشخصي الجديدة Workout Buddy المعتمدة على Apple Intelligence لتقديم تحفيز صوتي مخصص استنادا إلى معدل نبضات القلب والسرعة والمسافة، كما تدعم مزايا مخصصة للعدائين وراكبي الدراجات والسباحين وهواة المشي الطويل والغواصين بالإضافة إلى لاعبي الغولف عبر التطبيقات الخاصة بهذه الرياضة.