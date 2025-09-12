هل سرقت آبل تصميم آيفون 17 من هواوي؟ صور

كتب- محمود الهواري:

أثار هاتف "آيفون إير" الجديد من آبل، الذي أعلن عنه ضمن سلسلة آيفون 17 مساء الثلاثاء الماضي، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أيام قليلة من إطلاقه.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهاتف "Nexus 6P" الذي تعاونت "جوجل" مع "هواوي" على إنتاجه عام 2015، مشيرين إلى التشابه الكبير في التصميم بين الهاتفين.

الهاتف الجديد من آبل يروج له باعتباره أنحف وأخف آيفون على الإطلاق مع إطار تيتانيوم فائق النحافة، لكن تصميم الكاميرا الخلفية تحديدا الذي تصفه الشركة باسم "الهضبة" أعاد للأذهان شريط الكاميرا الأفقي البارز في هاتف "Nexus 6P" الذي كان يعمل بنظام أندرويد.

ويستهدف "آيفون إير" شريحة المستخدمين الباحثين عن هاتف نحيف بمواصفات قوية، لكن هذا النحافة جاءت على حساب بعض الجوانب مثل سعة البطارية ومستشعر الكاميرا الثانوية.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية واحدة داخل نتوء أفقي يمتد من اليسار إلى اليمين، وهي فكرة سبق أن استخدمتها جوجل وهواوي في تصميم الهاتف القديم.

وبحسب موقع Sammy Fans، فإن التشابه يشمل حتى أسلوب التشطيب الخلفي الذي يميز الشريط العلوي في كلا الهاتفين، ما جعل البعض يتهم آبل بالاقتباس من تصميم عمره نحو عقد من الزمان.

,لم تعلن آبل رسميا عن استلهامها تصميم "آيفون إير" من أي هاتف سابق، مؤكدة أن الجهاز يحمل "تصميما ثوريا" يجمع بين الخفة والمتانة.

ويرى خبراء التقنية أن هذا التشابه أقرب إلى كونه اتجاها عاما في صناعة الهواتف الذكية أكثر من كونه نسخا مباشرا، مشيرين إلى أن أشكال الكاميرات الأفقية والبروزات الخلفية أصبحت سمة مشتركة لدى الشركات الكبرى خلال السنوات الماضية.