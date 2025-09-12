إعلان

لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية

12:45 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (3)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (5)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (4)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (7)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (8)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (6)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (10)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (9)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (12)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (11)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (14)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (2)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (13)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (17)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (15)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (19)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (20)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (21)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (22)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (23)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (24)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (25)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (18)
  • عرض 25 صورة
    لوحة فنية حية في 25 صورة مذهلة للمناظر الطبيعية (16)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

في رحلة بصرية تأسر القلوب، تكشف مجموعة من 30 صورة فوتوغرافية خلابة عن الجمال الأخاذ لكوكب الأرض، حيث تتحول الجبال الشاهقة ورمال الصحراء الصامتة والأنهار الجليدية والغابات المكسوة بالضباب إلى مشاهد شاعرية تتجاوز حدود الكلمات.

ووفقا 121clicks" فإن كل صورة تمثل لحظة تأمل في روعة الطبيعة، من شروق الشمس الذهبي إلى أعماق الغابات الضبابية، حيث يلتقي الضوء بالصمت في لوحة طبيعية متفردة.

المصورون وراء هذه الأعمال أظهروا صبرًا واحترافًا في انتظار اللحظة المثالية بين الضوء والطقس والمنظور، ليحولوا المشاهد العادية إلى لقطات استثنائية تُذكّرنا بأن الأرض هشّة وقوية في آن واحد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لوحة فنية المناظر الطبيعية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب