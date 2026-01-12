إعلان

واتساب يخطط لميزة جديدة لمستخدمي آيفون.. تعرف عليها

كتب- مصراوي

12:50 م 12/01/2026

تحديثات واتساب

يعمل تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لشركة ميتا، على تطوير ميزة جديدة لمستخدمي آيفون تتيح لهم إضافة صورة غلاف لحساباتهم الشخصية.

وبحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات واتساب، قد رصدت هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي لتطبيق واتساب على نظام iOS.

تحديثات واتساب

تشبه الميزة ما هو متاح حاليا في حسابات واتساب للأعمال، حيث يمكن للشركات وضع صورة غلاف أعلى صفحة حسابها.

وستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإضافة صورة بانر شخصية في الجزء العلوي من صفحة حسابهم الشخصي، ما يمنحه تميزا بصريا أكبر.

مميزات واتساب الجديدة

وتأتي هذه الخاصية اختيارية وسهلة التحديث، بحيث يمكن للمستخدمين تغيير صورة الغلاف متى شاءوا، بينما يخطط واتساب لدمج خيار تعيين صورة الغلاف مباشرة في عملية تحرير الحساب، لتسهيل اختيار الصور من مكتبة الهاتف.

تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود واتساب لجعل الحسابات الشخصية أكثر تخصيصًا وجاذبية على نظامي أندرويد وiOS، وتشبه ميزة صورة الغلاف التي يتيحها فيسبوك لمستخدميه منذ فترة طويلة.

