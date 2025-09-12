ما هي شريحة N1 الجديدة في سلسلة آيفون 17؟

كتب- محمود الهواري:

أطلقت شركة آبل مساء الثلاثاء الماضية سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 17 التي تضم الإصدار الأساسي وآيفون آير وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس زالتي ستأتي مزودة بشريحة مخصصة جديدة تحمل اسم N1.

وتعد شريحة N1 شريحة اتصال لاسلكي متقدمة تدعم الواي فاي 7 والبلوتوث 6، إلى جانب بروتوكول Thread المخصص لأنظمة المنزل الذكي.

وبفضل تصميمها المتكامل مع العتاد والبرمجيات، تقول آبل إن الشريحة الجديدة توفر كفاءة أعلى وموثوقية محسنة، ما سينعكس مباشرة على مزايا مثل AirDrop ونقطة الاتصال الشخصية Personal Hotspot.

وتعني إدخال الشريحة الجديدة أن آبل تتخلى عن اعتمادها على موردين خارجيين مثل Broadcom لتصنيع شرائح الاتصال، في خطوة تؤكد اتجاهها نحو تعزيز التكامل العمودي في منتجاتها.

ورغم أن دعم الواي فاي 7 ظهر لأول مرة في آيفون 16، فإن الانتقال إلى البلوتوث 6 يمثل ترقية مهمة مقارنة بالجيل السابق (البلوتوث 5.3)، حيث يتيح تحسين الاتصال في البيئات المزدحمة، وخفض زمن الاستجابة، وإطالة عمر البطارية، إلى جانب دعم أفضل للصوت المتعدد القنوات مثل الصوت المكاني وتحسين التوافق مع السماعات اللاسلكية.

ومن المتوقع أن يلاحظ المستخدمون تحسينات عملية في AirDrop، خصوصا في الأماكن المزدحمة كالمدارس والفعاليات العامة، حيث يقل التداخل اللاسلكي بفضل البلوتوث 6، كما ستصبح ميزة Personal Hotspot أكثر استقرارا حتى عند مشاركة الشبكة مع عدة مستخدمين في وقت واحد.

وتدعم شريحة N1 بروتوكول Thread، ما يتيح لمالكي آيفون 17 التحكم المباشر في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع هذه التقنية مثل المصابيح وأنظمة التكييف والتدفئة والأمن ليصبح الهاتف مركزا للتحكم في بيئة المنزل الذكي دون الحاجة إلى أجهزة وسيطة.