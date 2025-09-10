24 صورة فائزة في جوائز التصوير تحت الماء 2025 في أستراليا

وكالات

أعلنت جوائز أستراليا للتصوير تحت الماء عن الفائزين في نسخة عام 2025، حيث قدموا 24 صورة آسرة تجسد الحياة البحرية والمناظر الطبيعية تحت الماء وفن سرد القصص من أعماق المحيط.

وتنافس المشاركون في تسع فئات متنوعة، من التصوير بزاوية واسعة والتصوير الماكرو إلى الصور بالأبيض والأسود وموضوعات الحفاظ على البيئة، ما دفع المصورين إلى إظهار التميز التقني والعمق العاطفي وهشاشة الحياة البحرية.

وحصل المصور جيمس فيرارا على جائزة "أفضل عرض" عن صورته المذهلة التي فازت بالمركز الأول في فئة المياه الدولية.

ورسخت الصورة الفائزة مكانته كمصور رائد في مجال التصوير تحت الماء، وجسدت التوازن بين الفضول العلمي والتعبير الفني.

وشملت الصور الفائزة مناظر خلابة، من زوائد المرجان المتوهجة ليلًا إلى الكائنات البحرية الضخمة في بيئتها الطبيعية. الصور أبرزت مهارة المصورين وصبرهم، ووجهت رسالة واضحة بأهمية حماية المحيطات.

من خلال جمع مواهب من أستراليا وخارجها، تواصل المسابقة تعزيز الوعي بالحفاظ على البيئة البحرية، مؤكدة أن التصوير تحت الماء ليس مجرد تحدٍ تقني بل فن يربط الإنسان بسحر الأعماق.