تظهر عليها خيول كالأشباح.. ما قصة البحيرة التي تختفي وتظهر فجأة؟ "صور"

وكالات

قد تمتلئ بحيرة فانيشنج ليك في مقاطعة أنتريم بأيرلندا الشمالية صباحا، ثم تختفي مياهها بعد ساعات قليلة، وهو ما يعكس نظام تصريف تحت الأرض لا يزال العلماء يحاولون فهمه.

وتُعرف البحيرة أيضا باسم لوغاريما، وهي بحيرة قصيرة العمر ذات جيولوجيا نادرة تجعلها مميزة، إذ تصب فيها ثلاثة تيارات، لكن المخرج الوحيد للمياه هو مصرف أرضي يفتح ويغلق بشكل متكرر، ما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في مستوى البحيرة.

وفق الجمعية الجيولوجية، يمكن أن تمتلئ البحيرة صباحا وتفرغ بحلول وقت الظهيرة، إذ يحمل نظام التصريف الجوفي المياه إلى نبع في نهر كاري على بعد 2.5 كيلومتر. ورغم كفاءته العالية، لا يزال العلماء غير متأكدين من كيفية عمله أو تاريخ تكوينه.

قال بول ويلسون، عالم جيولوجيا المياه في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية: "لوغاريما منطقة طبيعية ديناميكية، ومن المثير التكهن بحالة البحيرة المستقبلية. المياه تختفي في نظام تصريف جوفي غامض، نعرف عنه القليل حتى الآن".

يتراكم الحطام في قاع البحيرة، ما يؤدي إلى انسداد المصرف وارتفاع المياه بسرعة وعندما تصل إلى مستوى معين، يفتح المصرف فجأة تحت ضغط الماء، فتتراجع البحيرة بسرعة حتى تصبح شبه جافة.

يمر طريق صغير عبر وسط البحيرة، لكنه اليوم مرتفع بما يكفي لعبور السيارات أثناء ارتفاع المياه.

وتحيط بها مستنقعات واسعة خالية من الأشجار، تضفي على المكان جوًا ضبابيًا وغامضًا.

وترتبط بالبحيرة أسطورة قديمة تقول إنه في القرن التاسع عشر، حاول أشخاص على عربة تجرها الخيول عبور البحيرة ليلا، فغرقوا، ومنذ ذلك الحين يحكى أن العربة والخيول تظهر كأشباح على الشاطئ في الليالي التي تمتلئ فيها المياه.