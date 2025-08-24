بـ 4 كاميرات.. تسريبات تكشف تفاصيل أول آيفون قابل للطي من أبل (صور)

وكالات

كشفت تسريبات جديدة عن أول هاتف قابل للطي من شركة أبل، المرتقب طرحه في خريف 2026، والذي يعد نقلة نوعية في تاريخ الشركة على صعيد التصميم وتقنيات التصنيع.

ويأتي هذا الجهاز بعد سنوات من التكهنات حول دخول أبل سوق الهواتف القابلة للطي، ويتوقع أن ينافس مباشرة أجهزة أندرويد الرائدة في هذه الفئة.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "The Verge"، يتميز الهاتف بشاشة داخلية كبيرة تصل إلى نحو ثماني بوصات تفتح مثل الكتاب، مع شاشة أمامية عند الإغلاق تتراوح بين خمس وست بوصات، ما يتيح التنقل بين الوضعين بسهولة.

ويضم الهاتف أربع كاميرات موزعة على التصميم لتلبية كل السيناريوهات، بما في ذلك كاميرا أمامية على الشاشة الخارجية، وأخرى للوضع الداخلي، إضافة إلى كاميرتين خلفيتين تشمل عدسة أساسية عالية الدقة وعدسة للتصوير بزاوية واسعة أو للتقريب البصري.

وتعود أبل إلى تقنية التعرف عبر البصمة عبر زر جانبي بدلا من خاصية Face ID، وذلك لتناسب التصميم النحيف للجهاز الذي يبلغ سمكه عند الإغلاق نحو 9.5 ملم.

ويعتمد الهاتف على مودم C2 من تطوير أبل لدعم تقنية eSIM بالكامل، ما يعكس توجه الشركة نحو التخلص من المنافذ الميكانيكية.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيتوفر بخيارين من الألوان فقط هما الأبيض والأسود، ومن المتوقع أن يتجاوز سعره 1800 دولار، ما يضعه في فئة الهواتف القابلة للطي الرائدة.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم مطلع العام المقبل، تمهيدا لإطلاقه في الأسواق خلال خريف 2026.