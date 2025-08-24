"هونر يتصدر".. أفضل 5 هواتف ببطارية قوية في 2025 (صور)

كتب- محمود الهواري:

تصدر هاتف "هونر ماجيك 7 لايت" المرتبة الأولى من حيث أداء البطارية، متفوقا على مجموعة من أبرز الهواتف مثل آيفون وأوبو وشاومي، وفقا لتصنيف موقع DXOMARK المتخصص في تقييم البطاريات والشاشات والكاميرات.

وحصل الهاتف الذي يضم مجموعة من المميزات على 164 نقطة في اختبارات الأداء الخاصة بالبطارية، ليحتل الصدارة خلال عام 2025.

المركز الأول "هونر ماجيك 7 لايت"

يأتي الهاتف مزودا ببطارية 6600 مللي أمبير من نوع سيليكون كاربون، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، ما جعله يتفوق على الهواتف المنافسة في الفئة نفسها.

المركز الثاني "Honor X9c"

شارك هاتف "Honor X9c" المركز نفسه مع "هونر ماجيك 7 لايت"، حيث يعتمد على نفس البطارية بسعة 6600 مللي أمبير ونوع سيليكون كاربون، مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 واط.

المركز الثالث "Motorola Edge 60 Pro"

في المرتبة الثالثة جاء هاتف "Motorola Edge 60 Pro" ببطارية 6000 مللي أمبير من نوع سيليكون كاربون، تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.

المركز الرابع "Oppo Find X7 Ultra"

أما المركز الرابع فكان من نصيب هاتف "Oppo Find X7 Ultra" الذي يضم بطارية 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي 10 واط.

المركز الخامس "Honor Magic6 Pro"

جاء في المركز الخامس هاتف "Honor Magic6 Pro" ببطارية سعتها 5850 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي 80 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5 واط.