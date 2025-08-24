"صدمة آيفون".. أفضل هواتف التصوير في 2025 (صور)

كتب- محمود الهواري:

تصدر هاتف "هواوي بيورا 80 ألترا" قائمة أفضل الهواتف الذكية من حيث أداء الكاميرا خلال عام 2025، متفوقا على عدد من الأجهزة المنافسة أبرزها آيفون وأوبو وشاومي، وذلك بحسب موقع DXOMARK العالمي المتخصص في تقييم جودة التصوير والشاشات والبطاريات للأجهزة الإلكترونية.

أولا هاتف "هواوي بيورا 80 ألترا"

وحصل هاتف " هواوي بيورا 80 ألترا"، الذي أطلقته شركة هواوي الصينية إحدى أكبر العلامات التجارية في صناعة الهواتف في يونيو من العام الجاري، على 175 نقطة ليحتل المركز الأول.

ويمتاز "هواوي بيورا 80 ألترا"، بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.0، مع دعم للتركيز التلقائي (Auto Focus) وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، وبدقة FHD بمعدل 30/60 إطارا في الثانية، كما تدعم تصوير الفيديو بتقنية HDR Vivid.

ثانيا "أوبو فايند X8 ألترا"

وجاء في المركز الثاني هاتف "أوبو فايند X8 ألترا" الذي تم طرحه في أبريل الماضي، إذ حصل على 169 نقطة.

ويأتي هاتف "أوبو فايند X8 ألترا" بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4، مع دعم للتركيز التلقائي (Auto Focus) وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، وبدقة FHD بمعدل 30/60 إطارا.

ثالثا "فيفو X200 ألترا"

وبحسب تصنيف الموقع، جاء في المرتبة الثالثة هاتف "فيفو X200 ألترا" الذي أطلق في أبريل 2025، إذ يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، وبدقة FHD بمعدل 30/60 إطارا.

رابعا "هواوي بيورا 70 ألترا"

وحل في المركز الرابع هاتف " هواوي بيورا 70 ألترا" محققا 163 نقطة، إذ يأتي الهاتف مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و 50 و 40 ميجابكسل، الكاميرات تقدم أداء ممتاز في جميع أوضاع التصوير، مع دعم إمكانيات جيدة مثل التقريب البصري حتى 3.5x وتقريب رقمي حتى 100x والتركيز التلقائي بالليزر وتقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية

خامسا آيفون 16 برو ماكس

وجاء في المركز الخامس هاتف "آيفون 16 برو ماكس" بدرجة 161 نقطة، إذ يأتي الهاتف مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 و 12 و 48 ميجابكسل، الكاميرات تقدم أداء خرافي في جميع أوضاع التصوير، مع دعم إمكانيات قوية مثل التقريب البصري حتى 5x وتقريب رقمي حتى 25x وتقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية.