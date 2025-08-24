مواصفات وأسعار هاتف شاومي Redmi Note 15 (صور)

وكالات

كشفت شركة شاومي، إحدى أكبر العلامات التجارية في صناعة الهواتف الذكية على مستوى العالم، عن أحدث هواتفها ضمن سلسلة "Redmi Note 15".

إصدارات شاومي Redmi Note 15

وتضم سلسة الهواتف الجديدة ثلاثة إصدارات هي "Note 15" و"Note 15 Pro"و"Note 15 Pro Plus"، مع تحسينات واضحة مقارنة بالجيل السابق "Redmi Note 14 5G".

ويأتي هاتف "Redmi Note 15" نسخة 5G بشاشة "AMOLED" منحنية بقياس 6.77 بوصة وبدقة +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع قياسي يصل إلى 3200 شمعة، مع طبقة حماية من نوع "Dragon Crystal Glass".

معالج شاومي Redmi Note 15

ويعمل الهاتف الجديد من شاومي بمعالج "Snapdragon 6 Gen 3" ثماني النواة بدقة تصنيع 4 نانومتر، مدعومًا بمعالج رسوميات "Adreno 710"، وهو نفس المعالج المستخدم في هاتف "سامسونج A36".

ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 15 بعدة خيارات للتخزين: 128 أو 256 جيجابايت من نوع "UFS 2.2"، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبدأ من 6 وتصل إلى 12 جيجابايت، مع دعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية "MicroSD".

كاميرات هاتف شاومي Redmi Note 15

ويحمل هاتف شاومي Redmi Note 15 كاميرا خلفية مزدوجة تتكون من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مساعدة بدقة 2 ميجابكسل مخصصة لعزل الخلفية، مع دعم تصوير الفيديو بجودة "4K"، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجابكسل مع إمكانية تصوير فيديو بدقة "FHD".

بطارية هاتف شاومي Redmi Note 15

ويأتي الهاتف مزودا ببطارية ضخمة بسعة 5800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، بالإضافة إلى سماعات ستيريو بتقنيات "Hi-Res Audio" و"Dolby Atmos"، لكنه يفتقد منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن.

تصميم هاتف شاومي Redmi Note 15

من ناحية التصميم، يبلغ سمك الهاتف 7.4 ملم بوزن 178 جرامًا، ويتوفر بثلاثة ألوان: الأسود، الأبيض، والأزرق. كما يدعم مقاومة الغبار ورشات الماء وفق معيار "IP66".

نظام تشغيل شاومي Redmi Note 15

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل "Android 15" مع واجهة "HyperOS 2"، ويدعم شبكات الجيل الخامس "5G"، البلوتوث "5.1"، الواي فاي إصدار "5"، تقنية "NFC"، ومنفذ "USB-C". كما يحتوي على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، مع دعم ميزة "Face Unlock".

أسعار هاتف شاومي Redmi Note 15

يبدأ سعر "Redmi Note 15" في الصين من حوالي 140 دولارا أي ما يعادل نحو 6,720 جنيها مصريا لنسخة 128/6 جيجابايت، بينما تأتي نسخة 128/8 جيجابايت بسعر 155 دولارا أي نحو 7,440 جنيها مصريا.

وتأتي نسخة 256/8 جيجابايت مقابل 180 دولارا ما يعادل تقريبا 8,640 جنيها مصريا، في حين يصل سعر النسخة الأعلى 256/12 جيجابايت إلى 210 دولارات أي ما يقارب 10,080 جنيها مصريا.