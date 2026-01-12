لقطة مثيرة للجدل بين لاعب منتخب مصر ومدرب كوت ديفوار

صحيفة سنغالية: مواجهة منتخب مصر إعادة لـ نهائي 2022 الذي فاز فيه ماني على

أثارت لقطة ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر، مع إيميرس فاي مدرب منتخب كوت ديفوار، بعد نهاية مباراة الفراعنة أمام الأفيال يوم السبت الماضي، في ربع نهائي أمم أفريقيا.

وحقق منتخب مصر الفوز يوم السبت الماضي، على حساب نظيره منتخب كوت ديفوار، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضمن التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وعقب نهاية مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار أمس، توجه ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر إلى إيميرس فاي مدرب كوت ديفوار لتحيته، إلا أن الأخير رفض مصافحة نجم الفراعنة، في لقطة أثارت حالة كبيرة من الجدل بين كل المتابعين.

ويلتقي منتخب مصر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، مع منتخب السنغال، الذي حقق الفوز على حساب نظيره منتخب مالي بهدف دون مقابل، في ربع نهائي البطولة.

وتقام مباراة الفراعنة أمام السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

